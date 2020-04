POR LAS DEMORAS DE PAGOS DE SEROS, HAY DIFICULTADES PARA REPONER MEDICAMENTOS

Si bien la atención en las farmacias no se vio restringida por las medidas de aislamiento obligatorio, lo cierto es que este tipo de comercios también ha sentido el impacto económico negativo que se está visualizando en varias actividades. Además, los incumplimientos del Gobierno Provincial ponen en alerta a todas las farmacias chubutenses, que en algunos casos no podrían hacer frente a la reposición de algunos medicamentos por la demora en el pago de la obra social SEROS.

El presidente del Colegio Profesional de Farmacéuticos del Chubut, Eduardo Molina, mantuvo una entrevista con El Diario para dialogar sobre esta situación y adelantó que “tenemos un problema bastante serio, que es el financiamiento de las obras sociales. Nosotros estamos financiando muchísimo”.

Para ejemplificar esta situación, Molina explicó que “cuando PAMI otorga una medicación gratuita al paciente, éste llega a la farmacia y la farmacia le da la medicación. En la mayoría de los casos, son al 100%. Esto quiere decir que el farmacéutico entrega el remedio al paciente y la obra social después paga ese medicamento, con descuentos, en una determinada cantidad de tiempo”. “PAMI, dentro de todo, viene cumplimentando con los pagos dentro de lo pautado”, agregó.

En cuanto a los plazos, la mayoría de las obras sociales pagaría luego de los 60 días de la entrega del producto, mientras que las droguerías que abastecen a las farmacias exigen que el mismo sea de entre 15 y 21 días.

La situación de SEROS “es peor”

Al ser consultado sobre la realidad de SEROS, el presidente del Colegio Profesional de Farmacéuticos del Chubut explicó que la situación con dicha obra social “es peor” que con el PAMI. “Nosotros tenemos un proceso bastante complicado con SEROS porque el atraso en los pagos es significativo”, precisó.

“Nosotros compramos el medicamento y o pagamos antes de los 21 días y SEROS nos está pagando después de los 100 días. Inclusive ahora tenemos otra cuestión que es que a partir de toda esta contingencia el gobernador (Mariano) Arcioni ha determinado que los clientes que tienen rango 1 y rango 2 tienen una cobertura de entre el 70 y el 100%”, agregó.

Molina también manifestó su preocupación por lo que esto puede acarrear, ya que “el gasto que tiene el farmacéutico no sabemos si se puede llegar a sustentar. Hay farmacias chicas que tienen problemas y que no pueden soportar esto, lo que produce un problema sanitario”.

Sin poder reponer medicamentos

En caso de que esto siga avanzando de tal manera, el alerta está puesta en la imposibilidad de poder comprar nuevamente los medicamentos. “Si a nosotros nos cortan el crédito las droguerías, no vamos a poder reponer los medicamentos y ese medicamento que no podemos reponer no es únicamente para SEROS, sino para cualquier otro paciente”, apuntó.

Sobre la posibilidad de un corte sobre las prestaciones de la obra social provincial, Molina adelantó que lo que se puede producir es un “corte de hecho”. “Esto significa que el farmacéutico no puede reponer, entonces no puede entregar”, precisó el presidente del Colegio Profesional de Farmacéuticos del Chubut, quien hizo hincapié en que “somos agentes sanitarios y comprendemos cuál es la situación de la población”.