EL PRESIDENTE SOBRE EL RIESGO DE EMITIR BONOS PARA PAGAR SUELDOS

Ante las imposibilidades que está teniendo el Gobierno de Chubut para hacer frente al pago de los salarios de los trabajadores de la Administración Pública, se deslizó en distintas oportunidades que el Poder Ejecutivo provincial no descartaba la posibilidad de lanzar cuasimonedas, algo que finalmente fue desmentido por el propio Mariano Arcioni.

No obstante, otros referentes del Poder Ejecutivo no descartaban este mecanismo como una alternativa ante la escasez de fondos para pagar los sueldos de los empleados públicos y poder hacer frente a todos los compromisos económicos que tiene Chubut.

Quien se pronunció al respecto en las últimas horas fue el propio presidente Alberto Fernández, quien fue tajante y aseguró que “las cuasimonedas están desterradas, fueron una emergencia de la convertibilidad”. Además, consideró que el Estado tiene que “ser muy cuidadoso con la emisión y actuar con seriedad”.

“Lo que puede ser pan para hoy se puede convertir en hambre para mañana. Hay que entender que hay una emergencia y que debemos trabajar para que la economía no se caiga”, remarcó el titular de la Casa Rosada, quien también detalló que si algunas provincias necesitan colaboración para pagar salarios, desde el Poder Ejecutivo central se analizará cada caso y se brindará ayuda.

“Tenemos un problema con las dificultades de pagos de salarios del sector público y también del privado. Hay muchas empresas que no están produciendo y, por lo tanto, no pueden pagarles a sus trabajadores”, explicó el Presidente, quien también destacó que “el único socorro es el del Estado nacional”.

Sobre cómo hará el Estado para poder administrar esas ayudas a las provincias, Fernández reiteró que van a estar ayudando a todos, “empezando por los sectores más postergados y los más débiles”. “Hay un Estado presente, pero también tenemos que ser ingeniosos”, concluyó.