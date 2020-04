EMITIERON UNA SERIE DE IMÁGENES DE POSIBLES AUTORES PARA QUE LA POBLACIÓN LOS DENUNCIE

A mediados de septiembre del año pasado, en el marco de las protestas de los empleados públicos contra el Poder Ejecutivo de Chubut, sucedieron varios incidentes que aún no han sido resueltos. Tal es el caso del incendio en la Legislatura Provincial y los destrozos en Casa de Gobierno.

No obstante, aún no se ha determinado con exactitud quienes fueron los culpables de estos hechos, por lo que desde el Ministerio Público Fiscal de Chubut solicitaron colaboración para quienes puedan ayudar a identificar a algunos presuntos autores. Quienes puedan colaborar, pueden hacerlo, en forma personal en la fiscalía de Rawson sita en Rivadavia 532 de Rawson. Asimismo, entendiendo las restricciones del aislamiento obligatorio, la información se puede brindar a través de correos electrónicos o por teléfono.

“La difusión de imágenes en los distintos medios de comunicación, y redes sociales, es a los efectos de contar con la colaboración de la población, para poder lograr la identificación y localización de las personas que en las mismas aparecen”, remarcaron desde la Fiscalía. Aunque el “collage de fotos” que dieron a conocer es de tan baja resolución que es casi imposible identificar a los ‘presuntos autores’.

Asimismo, desde el Ministerio Público Fiscal esperan que con la difusión de las imágenes y el aporte de personas de nuestra sociedad que pudieren reconocer a las personas que se visualizan en forma directa, se pueda lograr la identificación, localización e individualización de las personas, para luego proceder conforme corresponda en cada caso.

“El proceso penal, representa el interés social en el esclarecimiento de los delitos, lo que tiene relación además con la seguridad y el cumplimiento de la ley, en forma compatible con los mismos fines del estado. Esto claro está, fundamentalmente en el caso de acciones públicas y respecto de delitos de gravedad que además han afectado el patrimonio de la provincia del Chubut y con ello, el de todos los ciudadanos, llamados de este modo a prestar su colaboración”, enfatizaron desde la Fiscalía.

Por último, indicaron que “la necesidad de lograr la identificación de las personas cuyas imágenes han sido captadas por medios periodísticos, cámaras públicas, cámaras privadas o policiales en tareas de investigación, y en el contexto de delitos cometidos en el marco de manifestaciones públicas, la entendemos como razón suficiente para autorizar la difusión de esas mismas imágenes, la mayoría ya reproducidas por medios de información y viralizadas en redes sociales”.