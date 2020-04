DEPORTES

La ex jugadora de la Selección Argentina de Beach Handball, compartirá este martes por la mañana, todos sus conocimientos y vivencias, en el marco de la segunda semana del Ciclo de Charlas de Deporte Social, “Aprendé en casa”.

Los interesados en participar de la disertación, que se desarrollará a través de la aplicación Zoom, podrán inscribirse vía correo electrónico a pmyeventos@gmail.com.

El Deporte Social sigue en plena capacitación

El ciclo de Charlas de Deporte Social, organizado por las Subsecretarias de Deporte y Educación de la Municipalidad de Puerto Madryn, continuará desarrollándose durante la presente semana, con otras cinco disertaciones.

La actividad continuará este martes por la mañana, cuando a partir de las 10:30 horas y a través de la plataforma Zoom, la ex jugadora de la Selección Argentina de Beach Handball, Florencia Ibarra, comparta todos sus conocimientos con los participantes.

Diversas temáticas continuarán compartiéndose durante lo que resta de la semana: el miércoles a las 11.30 horas, será momento la charla “Entrenar sin mirar a quien” dictada por el profesor Pablo Bravetti, actualmente preparador físico del plantel superior de Deportivo Madryn y reconocido profesional de la actividad. Antes, a las 10:30 horas, en el marco de la temática “Actividad física para Adultos Mayores”, a cargo de Ana María Pantín y Jorge Arrative.

El jueves, a las 11:30 horas, será momento del deporte para personas con discapacidad y estará a cargo de la profesora Silvia Rivitti.

El viernes, en tanto, se dará la charla dictada por Lucas Correa, ex integrante de la Selección Argentina de Stand Up, denominada “Stand Up como estilo de vida”. Además de vestir los colores del equipo nacional, Correa es entrenador de atletas. Actualmente, compitiendo en el campo internacional.

Las personas interesadas pueden anotarse vía mail a pmyeventos@gmail.com, ya que los cupos son limitados y será a través de la aplicación Zoom.