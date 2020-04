En Chubut ya no solo fracasa el Ejecutivo, fracasa el Estado. Este lunes, tras una serie de negociaciones con los trabajadores de la Legislatura, se suspendió la sesión que estaba prevista para este martes, porque el personal no ha cobrado sus sueldos. El punto es que no hay negociación posible cuando el trabajador no le cree al gobierno. Ante tanta incertidumbre, y la escasez de ideas, todo apunta a que de un modo u otro, ya sea por opción, error u omisión; existe una complicidad implícita. Mientras tanto los ciudadanos siguen esperando salir a la calle, para ir a golpear algunas puertas y reclamar respuestas.