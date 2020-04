“ESTAMOS FUNDIDOS, NECESITAMOS ABRIR LAS PUERTAS”, RECLAMARON



Un nutrido grupo de comerciantes de Rawson junto al presidente de la Cámara de Comercio capitalina, Miguel Larrauri, protestaron frente a Casa de Gobierno para pedir la apertura de sus negocios. Al grito de “estamos fundidos, necesitamos abrir las puertas”, fueron recibidos por el Ministro de Producción Leandro Cavaco.

El funcionario les informó que las actividades se irán flexibilizando de a poco, que hay que ir de manera progresiva y que a partir de la próxima semana podrían empezar con la apertura de algunos locales, siempre y cuando no haya algún caso positivo.

Larrauri explicó que Rawson cumplen con los requisitos establecidos por el Gobierno Nacional, por lo cual se le solicita al gobierno provincial y al Comité de Crisis del Covid-19 que consideren el aspecto económico del sector comercial y que permita la apertura de los rubros exceptuados hasta la fecha.

Dijo que los comercios llevan más de 40 días cerrados sin poder recaudar para cumplir con sus obligaciones, “muchos de ellos se encuentran prorrogadas y generando deuda acumulada”.

Recordó que se llevó oportunamente al ejecutivo provincial y municipal, un protocolo de apertura para aquellos rubros no contemplados, con controles estrictos y normas de seguridad e higiene a cumplir.

“Es una condición imprescindible para el sector comercial la apertura inmediata de los locales comerciales no contemplados ya que es imposible continuar de esta manera”, reflexionó y si bien destacó la política de salud y apoyan la manera en que se lleva adelante “no debemos descuidar lo económico. Todos sabemos que en Rawson venimos de años con desastre económico y esta pandemia viene para darnos el toque final, por eso vinimos hasta aquí para pedir la apertura de los rubros que hoy se encuentran cerrados y que los comerciantes estén un poco más tranquilos”, indicó.

Flexibilización para todos

El dirigente empresario sostuvo que el pedido de la Cámara es concreto, “queremos que se flexibilice para todos, si los supermercados venden ropa o electrodomésticos, por qué no puede abrir una tienda cumpliendo el protocolo que establece la provincia”, se preguntó.

Asimismo consideró que no se debe castigar al comercio más chico, “no puede ser que los pequeños comercios estén cerrados, ninguno aguanta en estas condiciones, se debe mirar al más pequeño, el comerciante no quiere créditos ni subsidios, quiere abrir sus puertas y seguro se la van a rebuscar”, planteó.