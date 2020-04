El Ente Nacional Regulador del Gas (ENARGAS) informó que las empresas distribuidoras de gas por redes reportaron una mejora en la recaudación al habilitarse nuevas bocas de cobro en efectivo, tras el desplome sufrido en el inicio de la cuarentena, aunque mantienen una deuda considerable con las productoras.

El sector de distribución había informado una caída en la recaudación del orden del 60%, y con ese argumento sólo pagó el 10 % del gas adquirido a los productores, quienes no obstante decidieron mantener las entregas sin interrupciones.

Según trascendió, algunas distribuidoras decidieron unilateralmente no pagar, por lo que en conjunto existe una deuda acumulada por el gas entregado por las productoras durante enero de aproximadamente 3.500 millones de pesos. La deuda pone en riesgo la viabilidad del suministro, según advirtieron desde el sector productor.

Con la mejora de la recaudación de las distribuidoras, gracias a la habilitación gestionada por el ENARGAS para del pago en efectivo a través de bancos y de redes no bancarias, los productores esperan que la deuda pueda regularizarse para así recomponer la cadena de pagos y garantizar el suministro de cara al próximo invierno.