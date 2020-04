REALIZAN INTERVENCIÓN EN TERRENO

El secretario de Gobierno, Educación y Seguridad de Rawson, Carlos Gazzera, celebró que “esta administración local fue previsora y se preocupó por preservar el bienestar de los vecinos”.

El esquema de contención social ideado con previsibilidad al avance acelerado de la pandemia de coronavirus, permitió al municipio de Rawson atender las necesidades más urgentes. Incluso uno de los motores de tracción del Gobierno municipal fue la intervención temprana en terreno para evitar el desborde del problema.

Al presente, y ante la propagación del virus epidemiológico –donde Chubut no registró personas infectadas hasta el momento-, el municipio diagramó un esquema de respuesta inmediata basado en el refuerzo alimentario para las familias afectadas socioeconómicamente por las medidas de lucha contra el coronavirus. La entrega de viandas “no es demagogia; quienes ocupamos cargos públicos debemos ayudar a nuestros vecinos”, analizó el titular de Gobierno municipal.

El funcionario destacó el aporte desinteresado de empleados municipales y otras entidades del orden civil que colaboran con la entrega de refuerzos en distintos sectores de la capital chubutense. “Hay gente que la está pasando mal, y si podemos colaborar, lo vamos a hacer en la medida que podamos, de lo contrario, haremos las gestiones pertinentes para avanzar con ayuda social”, agregó Gazzera.

“Estamos trabajando en distintos puntos de la ciudad, donde el vecino se puede acercar y retirar su vianda. Mientras dure el aislamiento y la prohibición de no circular, que representa que el circuito económico esté colapsado al no haber flujo económico, vamos a seguir con la propuesta”, añadió el secretario municipal.

El funcionario remarcó que “estamos siendo previsores ante cualquier complicación que genere el virus epidemiológico. Esta administración municipal se preocupó e interiorizó en materia de seguridad y salud porque entendemos que tenemos que preservar el bienestar del vecino”.

Ejemplificó que “la planta política hizo un esfuerzo y estamos donando el 30% del sueldo, que nos permitió recaudar 1,5 millones de pesos para destinar a este servicio solidario. Y también seguimos asistiendo con núcleos secos para reforzar esta situación; que mientras podamos se sostendrá en el tiempo”.