El ministro de Economía, Martín Guzmán, aseguró que Argentina no logró «un entendimiento» con los bonistas «sobre qué es sostenible» para el pago de la deuda que el país mantiene con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y adelantó que trabaja en un programa para cambiar la actual estructura «por otra que implique un periodo de gracia de tres años».

En una conferencia de prensa en la Residencia de Olivos, el funcionario remarcó que la presente situación por la que atraviesa Argentina impide realizar desembolsos ante la entidad financiera mundial: «Hoy Argentina no puede pagar nada».

«Tenemos una situación de deuda que no podemos enfrentar», subrayó en la exposición que realizó acompañado por el presidente Alberto Fernández.

La coyuntura se debe, en parte, a que no se llegó al acuerdo con los acreedores sobre «el criterio de sostenibilidad», o sea, explicó el ministro, «qué es efectivamente lo que Argentina puede pagar, puede sostener en el tiempo».

Guzmán remarcó que se mantuvieron contactos «de buena fe» con los tenemos de bonos, a quienes se les presentó lo que el Gobierno considera «un marco macroeconómico sostenible y sostenible» para llevar adelante la obligación. (Fuente: Ámbito)