LOS PRIMEROS BONISTAS EN PRONUNCIARSE SE OPUSIERON A LA PROPUESTA DE GUZMÁN

Durante los últimos días de la semana pasada el Gobierno Nacional elaboró una propuesta de reestructuración de la deuda pública, la cual fue presentada ante los principales acreedores de la Argentina en todo el mundo. Desde la Casa Rosada manifestaron optimismo de cara a la aceptación de la misma, aunque hasta el momento los únicos dos grupos que se pronunciaron al respecto la rechazaron.

No obstante, las negativas obtenidas hasta el momento no han sido determinantes, ya que los bonistas afirmaron que están dispuestos a negociar los términos de la deuda, aunque la primera oferta elaborada por el ministro de Economía de la Nación, Martín Guzmán, no fue satisfactoria.

Puntualmente, ya son tres grupos de bonistas los que rechazaron la propuesta de canje de deuda del Gobierno Nacional, incluido los grandes fondos de inversión que negociaron con el Poder Ejecutivo, y que se mostraron dispuestos a continuar con las discusiones para intentar llegar a un acuerdo, y evitar un nuevo default de la deuda.

El Comité de Acreedores de la Argentina, liderado por Greylock Capital , fue el primer grupo de inversores que rechazó formalmente la propuesta presentada la semana pasada por el propio Guzmán. La oferta, según cálculos que circulan entre inversores en Wall Street, implica una quita superior al 60%. El Comité pidió además que haya negociaciones de «buena fe».

Unas horas después, el principal grupo de acreedores del país, el «Grupo Argentina Ad Hoc», integrado por Ashmore, BlackRock, Fidelity y otros grandes fondos de inversión que poseen más del 25% de la deuda emitida durante el gobierno de Mauricio Macri, y más del 15% de los bonos del último canje, también le negó su apoyo a la oferta oficial. Ese grupo indicó además que propuso un plan que ofrece un alivio en los pagos de la deuda de más de 40.000 millones dólares. El «Grupo Argentina Ad Hoc» incluye también a AllianceBernstein, Amundi Asset Management, T. Rowe Price Associates, Western Asset Management, y Wellington Management.

Vale recordar que al momento de presentar la oferta oficial en la Quinta de Olivos, Guzmán ya había develado que los principales acreedores del país le dieron la espalda a su plan.

Al pulgar para abajo de esos dos grupos de inversores se sumó uno más, del «Grupo Ad Hoc de Titulares de Bonos de Canje de la Argentina», fondos que poseen más del 16% del total de los bonos emitidos por la Argentina en los canjes de 2005 y 2010. Ese grupo está formado por unos 20 fondos de inversión liderados por Monarch, HBK Capital Management, Cyrus Capital Partners LP y VR Capital Group , entre otros inversores. Al igual que el Comité, esos fondos acusaron al Gobierno de hacer una propuesta «unilateral», sin negociaciones de «buena fe».