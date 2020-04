ASUMIÓ QUE HIZO LAS GESTIONES Y ASEGURÓ QUE EL REPARTO LO DEFINIÓ PROVINCIA

El diputado nacional Santiago Igon fue apuntado por el Gobierno de Chubut como el encargado de decidir cómo se repartieron los Aportes del Tesoro Nacional (ATN) que llegaron en los últimos días a la administración de Mariano Arcioni y que luego se giró un porcentaje a los municipios.

No obstante, el representante de Chubut en la Cámara Baja del Congreso de la Nación aseguró que no fue él quien definió los montos que se iban a trasladar a cada localidad, sino que esto fue dispuesto por el propio Gobernador.

“A mí me tocó gestionarlo, laburar con todos los intendentes, buscar acuerdos y Arcioni solamente debía distribuir. Hizo las modificaciones que por ser gobernador puede hacer sobre esa herramienta y todo termino así”, precisó el diputado del Frente de Todos.

Luego de las polémicas de los últimos días, Igon respondió las acusaciones realizadas por el propio ministro de Economía y Crédito Público de la Provincia, Oscar Antonena, quien dijo a fines de la semana pasada que el criterio fue político y discrecional por parte del Gobierno Nacional.

“Es increíble el esfuerzo que hacen por no mostrar que hay un estado nacional presente. Es histórico que todos los municipios reciban; es la primera vez en la historia que reciben las comunas más pequeñas porque el criterio en esta herramienta no es la coparticipación sino la vulnerabilidad de cada localidad. Las comunas más grandes tienen mecanismos de recaudación propios que le permiten pararse frente a esta pandemia de otra manera. Las más chicas son más vulnerables”, indicó Igon en una entrevista con La Tecla Patagonia.

El diputado nacional también explicó que “el pedido, las gestiones las hice yo. Con los intendentes hablé yo para escuchar sus necesidades; esa información transmití. Solo pedí que respeten las gestiones realizadas y a los municipios que hicieron los pedidos formales de ATN. También que tengan en cuenta a todas las comunas, pero la distribución la hace el Gobierno provincial, tal como reconoció el ministro”.

“Es una vergüenza que pasen estas cosas, que estemos discutiendo esto, cuando hay gente en situación de vulnerabilidad que necesita que la política y sus representantes estemos llevándole soluciones. La gente está muy angustiada con esta situación, respeta las medidas y me parece una vergüenza que tenga que ver o escuchar a los políticos discutir sobre esto”, concluyó Igon.