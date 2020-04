REORGANIZARON ÁREAS Y EQUIPARON CONSULTORIOS

MADRYN- El director asociado del Hospital Zonal “Dr. Andrés Ísola”, Ariel Urbano, explicó la organización que se lleva adelante dentro del nosocomio para la clasificación de pacientes y sostuvo que “la idea es informar, en este contexto de pandemia, el funcionamiento principal del hospital, en el que hemos estado trabajando todo este tiempo, para que la gente pueda conocer cómo vamos a estar trabajando” y destacó que “a partir de ahora cambiará el ingreso de los pacientes al edificio, algo que era necesario modificar, dependiendo de si son respiratorios febriles o no, y del grado de urgencia”.

Cómo funcionará el ‘triage’

Asimismo, aclaró que “probablemente el esquema se pueda ir modificando en el tiempo, pero actualmente será así y buscamos que tanto el personal del Hospital como la gente externa se vaya acostumbrando a este funcionamiento” y explicó que “los que vienen a la Guardia tienen que pasar por el ‘triage’ para que se determine por qué puerta deberán ingresar, en el caso de que sean respiratorios febriles o tengan otro diagnóstico; de acuerdo a ello, se evaluará por dónde deberá entrar”.

En el caso de las personas que visiten a un paciente internado, deberán informarlo antes e ingresarán por la puerta principal.

Esquema dinámico

“Esto será transitorio mientras dure la situación, y cuando pase volveremos a la normalidad; toda esta pandemia está modificando mucho las interrelaciones personales, las actividades diarias, y algunas cosas buenas seguramente van a quedar y otras volverán a como eran antes”, precisó Urbano.

Los colores del plano “indican la urgencia o no; por ejemplo, el rojo es para pacientes sospechosos, lo que no implica que sean de urgencia, aunque sí se les debe dar prioridad en la atención”, enfatizó sumando a ello que este tipo de paciente “debe ir a un lugar especial en la Sala de Espera de la Guardia”.

Consultorios equipados

A los casos sospechosos se les colocará un barbijo en el ‘triage’ y se los enviará al área especial de la Sala de Espera, ingresando a la Guardia por otro sitio: “Se avisará por teléfono para que inmediatamente no se pierda tiempo y se los pueda atender de manera prioritaria. La mayoría no son pacientes graves, sino cuadros gripales, pero uno debe definirlo para que estén el menor tiempo posible en la Guardia”, manifestó el Director Asociado. “Ya está hecha la separación de los consultorios, a cada uno se lo equipó con una computadora para que a los pacientes que están esperando afuera se los notifique, con un sistema de sonido para que se los llame con nombre y apellido y no tengan que andar aguardando tanto”, agregó Urbano.

Próxima fase, “Mitigación”

Por su parte, el director del Área Programática Norte, Mauricio Lucero, señaló que “este es un plan completamente escalable, siempre el Hospital se prepara para lo que es la fase de Mitigación, para ampliar en más de un 100 por 100 la capacidad de respuesta de la Terapia, redistribuyendo áreas y armando un ‘triage’” y aclaró que “la contención pasa, justamente, por el aislamiento social y la responsabilidad de la ciudadanía; por eso apelamos siempre a que, para que haya una buena etapa de contención, la gente tiene que salir de su casa solamente si es necesario; hacemos hincapié, sobre todo, en las personas que deben cumplir un aislamiento obligatorio porque vienen de una zona de riesgo”.

Definen metodología en común

Por otra parte, Lucero indicó que “estamos en contacto permanente con el Ministerio de Salud y con el Municipio, con el cual estamos diagramando contar con instituciones por fuera del Hospital en caso de que sea necesario, para poder tener en observación a casos confirmados que tengan un estado clínico leve y que no tengan condiciones de cumplir la cuarentena cursando la enfermedad en su casa”.

“También, el Área Programática Norte recibe las derivaciones del Hospital de Puerto Pirámides, de Telsen, Gan Gan y Gastre; hace dos días tuvimos una capacitación donde trabajamos con parte de los equipos rurales de los cuatro hospitales, para que se transformen en replicadores del plan de contingencia que se está armando, el ámbito de trabajo, y el uso del equipo de protección personal”.