LA PROVINCIA TIENE UNA DEUDA MILLONARIA CON LOS VOLUNTARIOS

CHUBUT – El incendio que se produjo durante los últimos días en Bajo Gualicho, ubicado a unos 40 kilómetros al norte de la ciudad de Puerto Madryn y cercano a la Ruta Nacional N°3, reavivó los conflictos entre los Bomberos Voluntarios y el Gobierno de Chubut.

El siniestro se produjo fuera del ejido municipal de la ciudad del Golfo, por lo que los bomberos de dicha localidad tomaron la decisión de no combatirlo. Dentro de los argumentos, esgrimieron que no podían prestar recursos propios para hacer frente a un hecho que correspondía ser combatido por Defensa Civil de la Provincia, ya que en caso de tener que afrontar un incendio dentro del ejido municipal los Bomberos Voluntarios de Puerto Madryn, no iban a contar con los elementos necesarios para hacerlo.

La Federación ratificó su decisión

La deuda que mantiene el Poder Ejecutivo con las federaciones de bomberos de las distintas localidades también formó parte de los argumentos para esta decisión, ya que se ratificó la decisión tomada por la Federación en la última asamblea, que refiere a que los bomberos de todas la provincia solo se encargarán a prestar recursos para los incendios que se den dentro del ejido municipal correspondiente.

De hecho, cuando en la ciudad del Golfo tomaron conocimiento de algunas versiones que aseguraban que Bomberos Voluntarios de Rawson habían asistido a dicho siniestro se pensó que habían quebrado esta decisión. No obstante, desde la federación de la ciudad capital de Chubut afirmaron en horas de la mañana de ayer que en ningún momento prestaron asistencia en el incendio que se produjo en Bajo Gualicho.

Otro de los temas que sorprendió con lo ocurrido durante el fin de semana fueron las discusiones internas dentro de la Defensa Civil de Chubut. Según fuentes consultadas por El Diario, el director de dicha entidad estuvo disconforme con las demoras que se registraron para armar el operativo en cuestión.

Alertas por si el fuego llegaba a Madryn

No obstante, los Bomberos Voluntarios de Puerto Madryn ratificaron que cuando tomaron conocimiento del siniestro estuvieron a disposición de la dependencia municipal de la Defensa Civil, luego de una comunicación que tuvieron con el intendente Gustavo Sastre. Esto fue para estar alertas antes algún requerimiento en caso de que el incendio llegue al ejido municipal madrynense.