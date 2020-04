10:49 am

Autoridades de la Escuela 789, ubicada en Villarino al 900 de Puerto Madryn, recibieron una ingrata sorpresa al concurrir al establecimiento para repartir cuadernillos destinados a algunos alumnos que no pudieron acceder a las aulas virtuales.

«Nos encontramos con algunos papeles arriba del escritorio, algunos candados abiertos. Revisamos la escuela, y en un vistazo rápido aparentemente no faltaba nada en la Dirección, pero después recorrimos un poco más y nos encontramos con unas cajas de una consola en un pasillo; buscamos la consola para ver en qué lugar estaba, no estaba donde la habíamos guardado por lo que llamamos a la Policía. Alguien se la llevó mientras que no estuvimos en la escuela”, señaló uno de los directivos de la institución en diálogo con la prensa.

Asimismo, luego se constató el faltante de dos televisores de la Sala de Computación y otros elementos.

«La alarma se activó pero no recibimos el aviso”, se indicó. El hecho continúa sin detenidos, al igual que el ocurrido días atrás en la zona de Playa Kaiser, donde un grupo de desconocidos, durante varias horas, desvalijó al menos cinco de los 11 motorhome y casillas rodantes que habían sido estacionadas en el lugar, aparentemente con custodia, en el marco de la cuarentena.