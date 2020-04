ESTA SEMANA SE OBSERVÓ MAYOR CIRCULACIÓN EN ALGUNAS CIUDADES

Este martes se realizó una videoconferencia entre el gobernador Mariano Arcioni y los intendentes donde les adelantó los alcances del plan de flexibilización de la cuarentena en Chubut que busca restituir algunas actividades para reactivar la economía provincial.

Si bien los mandatarios municipales en general acuerdan la necesidad de poner en marcha la economía, no dudaron en expresar su preocupación por los efectos de las medidas, dado que la última semana, en algunas localidades se ha observado un incremento de circulación de personas, incluso con aumento detenciones por romper la cuarentena, y eso encendió algunas alarmas.

En este sentido, el intendente de Comodoro Rivadavia, Juan Pablo Luque, expresó la necesidad de seguir en la línea en la que se viene trabajando, que permitió mantener en cero los casos en la provincia.

“Le pedimos al gobierno provincial que se refuercen las restricciones para el cumplimiento de las medidas para proteger a los comodorenses”, dijo al señalar que no está de acuerdo aún con una flexibilización, “sobre todo cuando venimos muy bien evitando que ingrese el virus a la provincia y a la ciudad”, expresó.

El intendente de Comodoro considera que “si bien es muy preocupante la situación de muchos sectores productivos que hoy no pueden abrir sus puertas y creemos que tiene que estar el Estado acompañándolos, en esta ciudad seguimos priorizando la salud, mientras esperamos las decisiones del Presidente de la Nación”.

Intensificar controles

Por su parte, el intendente de Puerto Madryn, Gustavo Sastre, comentó este martes en su cuenta de twitter que habiendo recorrido “los controles que se están realizando en nuestra ciudad, estamos notando más circulación que en días anteriores. Sepan que vamos a intensificar los operativos para los que creen que la cuarentena terminó. Entiendan que son medidas para cuidar la vida”, indicó.

Sectores afectados

A su turno, el intendente de Trelew, Adrián Maderna, hizo especial hincapié “en la necesidad de reactivar gradualmente actividades como la construcción, restaurantes, deliverys y el sector textil, para minimizar el impacto económico que está generando la cuarentena”, dijo al tiempo que recalcó que su mayor preocupación de “articular desde Trelew lo necesario para seguir cuidando a todos los vecinos”.