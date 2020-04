No solo rompió la cuarentena, sino que intentó «zafar» con un soborno al policía que lo encontró. Pero la historia no terminó como él esperaba porque en lugar de seguir circulando como si nada pasara, fue detenido en la comisaría primera de Neuquén.

La policía informó que el hecho ocurrió la Avenida Argentina e Independencia de la capital neuqiina. El protagonista fue un joven de 22 años que no tenía el certificado único de circulación que brinda Nación ni estaba dentro de los trabajadores exceptuados.

El joven iba en bicicleta cuando un agente lo paró para controlarlo. Al reconocer que no tenía justificación para circular, le ofreció dinero al agente. El uniformado rechazó la oferta y dio aviso a la fiscalía de delitos flagarantes, que ordenó la detención del ciclista. (Río Negro)