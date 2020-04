HABRÍAN RECHAZADO COMPRAS DIRECTAS A TORRES OTAROLA

Según trascendió este domingo, la ministra de Desarrollo Social, Familia, Mujer y Juventud, Cecilia Torres Otarola, “está que trina y habría amenazado por todas partes que pondrá en marcha sus artes esotéricas para sus colegas que no le quisieron firmar un decreto que le permitía amplias facultades de compras”, deslizó una fuente cercana al gobierno.

Al parecer, el decreto contaba con el visto bueno del gobernador Arcioni y la firma de Torres Otarola, pero según versiones, fue rechazado por los ministros de Educación, Eduardo Meiszner; el de Infraestructura, Energía y Planificación, Gustavo Aguilera; el de Salud, Fabián Puratich; el de Economía, Oscar Antonena y de Gobierno, José Grazzini.

Dicen que al enterarse la ministra que sus pares se habían negado a firmar, montó en cólera y habría ido a hablar con el Fiscal de Estado para que haga el dictamen del decreto con la firma de ella y del Gobernador, para agilizar la compra de mercadería, pero la respuesta no habría sido favorable, porque se requeriría de la firma de todos los ministros.

No conforme con eso, la funcionaria habría llevado su consulta a la justicia para poder avanzar, pero al parecer recibió la misma respuesta.

Un subsecretario, que también fue consultado sobre el tema, no dudó en señalar que, si salía ese decreto sin firmas se corría el riesgo de tener en poco tiempo otra causa similar a El Embrujo. Uno de los ministros propuso que el dinero se lo giren a los intendentes porque ellos están en la trinchera y conocen las necesidades de la gente.

Otro que se negó a firmar habría comentado indignado que “hay algunos que aprovechan la crisis y la ruina de la gente para hacer cosas raras”.