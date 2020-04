La escritora J.K Rowling, la creadora de Harry Potter, contó en su Twitter que durante «las dos últimas semanas» padeció «todos los síntomas del COVID-19» y que ya se encuentra «completamente recuperada», aunque no se sabe a ciencia cierta si estuvo afectada por el virus porque no se realizó la prueba que lo confirmara.

Una de las escritoras más reconocidas del mundo entero -con más de 500 millones de ejemplares vendidos se su saga Harry Potter- acompañó la noticia sobre su salud con un tuit del video de un doctor del Hospital Queen’s de Londres, en el que hace una demostración de una técnica respiratoria que puede ayudar a los pacientes con coronavirus a evitar contraer neumonía.

«¡Gracias a todos por sus cariñosos mensajes! Realmente estoy completamente recuperada y quería compartir una técnica recomendada por los médicos, no cuesta nada y no tiene efectos secundarios desagradables, pero podría ayudarte a vos o a tus seres queridos, como lo hizo conmigo», escribió J.K Rowling, quien siguió los consejos médicos desde su casa ya que sus síntomas eran leves.

La escritora había lanzado la semana pasado la plataforma «Harry Potter at Home» (en español, «Harry Potter en casa») para que niños, padres y profesores puedan dar «un toque de magia» a sus días de aislamiento a través de actividades, artículos, concursos y videos «mágicos» sobre las aventuras del joven mago, Hermione y Ron, informó la agencia EFE.

En permanente interacción con sus lectores, en las últimas 24 horas, la escritora británica también compartió un mensaje sobre el estado de salud de Boris Johnson, el primer ministro de Reino Unido. «Terrible noticia sobre el primer ministro. Deseándole una pronta recuperación y pensando en su pobre familia. Todavía más evidencia de que este horrible virus no discrimina: necesitamos protegernos mutuamente y retrasar la propagación quedándonos en casa», tuiteó.

