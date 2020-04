EL INTENDENTE DE GAIMAN LAMENTÓ LA FALTA DE EQUIDAD

“Me gusta decir las cosas en la cara, y las injusticias no las tolero”, dijo el intendente de Gaiman, Darío James, luego que el gobernador Mariano Arcioni le explicara que el reparto del ATN vino direccionado desde el Gobierno Nacional.

Sostuvo que luego del planteo que hizo sobre la distribución del ATN y que a Gaiman le correspondió 600 mil pesos, Arcioni le aclaró que el dinero no venía para todos los municipios, “que era sólo para los del palo y el resto no tenía nada, cero”.

Jones le agradeció a Arcioni “porque al menos les sacó a otros municipios para darnos a los radicales y que hizo un esfuerzo para que todos nos lleváramos algo de dinero”.

El intendente no supo quién fue el que direccionó los fondos del ATN, “solo nos dijo que era para los intendentes del palo, solo para los justicialistas”.

Agüero: “No hay equidad”

En tanto, la intendente de 28 de julio, Adriana Agüero, que recibió 200 mil pesos dijo sentirse sorprendida “porque no hay demasiada equidad y lamentablemente no me sorprende demasiado, me hubiese gustado otra distribución”.

Indicó que pudo plantear la voz de los productores agropecuarios que la están pasando mal, “hablamos de distintas problemáticas por la que está atravesando el sector y las posibles soluciones”.

Asimismo, le agradeció al gobernador “porque si bien no venía nada para nosotros, al menos nos tuvieron en cuenta”.