EL INTENDENTE DE GAIMAN EXPUSO LA CRÍTICA SITUACIÓN DE LA COMPAÑÍA DE RIEGO

CHUBUT – El intendente de Gaiman, Darío James, afirmó que “está en riesgo toda la producción del Valle Inferior” tras ser parte de una reunión, convocada por la Municipalidad que encabeza y de la que participaron el martes los intendentes de la región, para buscar soluciones a la situación crítica de la Compañía de Riego. En este sentido, de la reunión surgió una nota que, con las firmas de todos los mandatarios municipales, fue entregada este miércoles al Gobierno del Chubut con algunos puntos considerados trascendentes para regularizar la Compañía de Riego.

El encuentro fue una continuidad de reuniones anteriores -que se desarrollaron el 21 de febrero y el 11 de marzo- y que fueron también impulsadas por la Municipalidad de Gaiman con el mismo fin. Pero fue la primera vez, en esta oportunidad, que contó con la participación de todos los intendentes que se encuentran dentro del sistema de riego de la Compañía.

Así, participaron, además de Darío James, los intendentes de Rawson, Damián Biss; de Trelew, Adrián Maderna; de 28 de Julio, Adriana Agüero; y de Dolavon, Dante Bowen.

“Al encuentro lo convocamos con el único objeto de lograr una solución definitiva a la crisis terminal por la que atraviesa la Compañía de Riego, tanto en lo financiero como en lo institucional”, repasó Darío James.

Pedido

El intendente explicó que, después de la exposición por parte de los técnicos del organismo, “se resolvió elevar un petitorio al señor gobernador solicitándole tres puntos fundamentales: la designación de un interventor; la solicitud de fondos para llevar a cabo la campaña invernal de limpieza y acondicionamiento del sistema de riego; y la regularización de la Compañía de Riego mediante alguna figura legal”.

El intendente de Gaiman explicó, en este contexto, que “la Compañía de Riego es el motor de la producción del Valle, porque nuestro Valle sin agua no produce”.

Añadió, en declaraciones radiales, que la “Compañía está pasando por una situación extremadamente complicada desde hace muchos años” y que “en mayo debe comenzar la limpieza de canales para que el próximo año haya producción”.

Por ello, “a partir de charlas con el gerente de la Compañía que está muy preocupado, todos los jefes comunales de la región unidos por este servicio nos pusimos de acuerdo para escuchar la problemática y buscar una solución política para ayudar a solucionar sus graves problemas”.

Repasó que “desde la década de 1990 la Compañía está con problemas. Tuvo una intervención, un Consejo de Administración y actualmente lo único que queda como autoridad es el gerente, que no tiene capacidad de decisión. Por ejemplo, hoy están intervenidas las cuentas”.

Por ello, “consensuamos con los intendentes pedir que el Gobierno designe un interventor y conformar un Consejo de Administración para que se pueda, ante la AFIP, plantear un convenio de pago para destrabar la situación”.

Al respecto agregó que “hoy la Compañía no solamente tiene una deuda enorme con la AFIP, sino también con sus empleados”.

Por ello, “hoy está en riesgo la producción del Valle. No hay forma de limpiar los canales. La maquinaria está vieja y obsoleta, y hay deudas con los empleados”.

“Los canales se vienen limpiando, pero no de una manera ideal. Todos los años tenemos problemas con el riego, ya que se limpia lo que se puede. Si no se toma la decisión de regularizar la Compañía, no va a haber producción”, finalizó.