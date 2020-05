SE SIGUEN OPONIENDO AL “HOME OFFICE” Y RECORDARON QUE “ESTAMOS DE PARO”

Los trabajadores del Poder Judicial se siguen oponiendo a los mecanismos que se están implementando para mantener la actividad de dicho sector. En las últimas horas, desde el Sindicato de Trabajadores/as Judiciales de Chubut (SiTraJuCh) volvieron a cuestionar las herramientas para realizar sus labores de sus respectivos hogares, luego de que se haya hecho un relevamiento sobre los equipos informáticos y la señal de internet con la que cuentan los empleados y las empleadas de dicha área.

“Estamos de paro y retención de servicios, no tenemos porqué disponer de nuestros recursos para un Estado que nos abandonó en medio de una pandemia sin pagarnos dos meses de sueldos”, recordó José Luis Ronconi, referente de la asociación sindical en cuestión. “Ningún edificio de tribunales reúne las condiciones del distanciamiento social, vamos a hacer la denuncia penal”, agregó.

Desde el SiTraJuCh también cuestionaron que “se nos ha informado que están relevando a funcionarios y funcionarias de distintas áreas para ver si tenemos equipos informáticos y señales de internet para proveernos de programas o software que permita trabajar desde nuestras casas”.

De paro y con retención de servicios

“Lo primero que hay contestar es que estamos de paro y retención de servicios por no haber percibido dos meses de sueldos y de igual manera están nuestros compañeros jubilados”, lanzó Ronconi, quien también sostuvo que “esto no es sólo motivo de queja del sindicato, sino que están declaradas las medidas de fuerza y ni siquiera pueden afectarnos con guardias mínimas porque eso ya es de imposible cumplimiento”.

“Hemos advertido que en algunas dependencias se amenaza con convocar a que vayamos a los lugares de trabajo, pero en caso de que eso suceda, vamos a hacer una denuncia penal por el artículo 205 porque no hay condiciones en ningún edificio de tribunales para mantener el distanciamiento social y el aislamiento, además de que no se realiza la limpieza adecuada y ni siquiera hay recursos como jabón y alcohol en gel que serían esenciales para la higiene contra la pandemia”, recalcó el referente del SiTraJuCh.

Además, agregó que “no se trabajará en ninguna dependencia judicial ni tampoco desde las casas. En promedio mantener una señal de internet son 2.000, 2.500 pesos por mes y no tienen derecho a plantearnos que utilicemos nuestros recursos para hacer tareas para el Estado”.

Abandono del Estado

En un mensaje dirigido a los trabajadores del Poder Judicial, pidió: “Por favor nieguensé a informar que equipos tienen en su casa y a recibir programas del Estado, no sé si tienen conciencia de cuánto cuesta un antivirus, la señal”. “No tenemos porqué ponerlo a disposición de un Estado que nos abandona en medio de la pandemia dejándonos sin cobrar dos meses de sueldo”, agregó.

“Si nos amenazan con que nos van a convocar a ir a los lugares de trabajo, informen de manera urgente al sindicato porque haremos una denuncia penal. Cualquier apriete de un funcionario o magistrado no sólo será una práctica ilegal, sino que será denunciada”, concluyó Ronconi.