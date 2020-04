EL SITRAJUCH PIDE INTERNET GRATIS, COMPUTADORAS Y SILLONES ERGONOMÉTRICOS PARA TRABAJAR DESDE LA CASA

Tras las últimas medidas impulsadas por el Superior Tribunal de Justicia de la Provincia, desde el Sindicato de Trabajadores/as Judiciales de Chubut (SiTraJuCh) enviaron una carta a Mario Vivas, presidente del máximo tribunal judicial provincial para manifestarse en contra de algunas iniciativas, al mismo tiempo que ratificaron la continuidad del paro de actividades.

En un documento firmado por Raúl Belcastro, secretario general de la asociación sindical manifestó el “malestar y rechazo a las resoluciones adoptadas unilateralmente en el Acuerdo Plenario Nº: 4870/2020, sin considerar la propuesta del Sindicato respecto a la creación de un Comité de Crisis en el ámbito del Poder Judicial, con participación de las representaciones de todas/os sus Agentes; no hacer mención, ni reclamo alguno, al incumplimiento del pago de sueldos y jubilaciones de Empleadas/os, Funcionarias/os y Magistradas/os de los meses de febrero y marzo de 2020; y pretender resolver cambios en la modalidad de trabajo sin acuerdo ni consulta con este Sindicato”.

Resoluciones del sindicato

Posteriormente, el SiTraJuCh enumeró una serie de resoluciones en el contexto actual, donde se ratificó la continuidad del paro total de actividades con retención de servicios y quite de colaboración, “atento a que no se han percibido aún la totalidad de los salarios de los meses de febrero y marzo 2020 de las/os agentes del Poder Judicial y jubiladas/os; y a la fecha de hoy no hay certeza de cuando van a abonar los mismos”.

“De ninguna manera convalidamos el ‘teletrabajo’; ‘home office’ o ‘trabajo a distancia’; al que hacen referencia en la Acordada 4870/2020, en particular en los artículos 11 y 12; por resultar una modalidad no discutida ni convenida con el Sindicato; dejando en claro que lo rechazamos y que si se procediera de esa forma deberá ser el Superior Tribunal de Justicia o el organismo que intente hacer valer esa metodología, el que ponga a disposición del/a trabajador/a: señal de internet y/o de teléfono; equipos informáticos (software y hardware y capacitación adecuada al uso de los mismos) y mobiliario acorde a las normas ergonométricas; para proteger la salud de las/os Trabajadoras/es”, agregó el documento enviado al STJ.

Además, desde el SiTraJuCh rechazaron “la modalidad de teletrabajo y similares por no estar convenida la protección de las/os Trabajadoras/es con la Aseguradora de Riesgos del Trabajo y que en muchos casos constituiría una intromisión del ámbito laboral en detrimento al cotidiano desarrollo de las dinámicas familiares”.

Sin colaboración

“Asimismo, advertimos que en caso de que se convoque a nuestras/os representadas/os a asistir a las dependencias del Poder Judicial y Ministerios; realizaremos denuncia penal atento a que, en las condiciones actuales, es de imposible cumplimiento mantener el aislamiento y distanciamiento social dispuesto por el Poder Ejecutivo Nacional”, agregaron.

Por último, el documento firmado por Belcastro y dirigido a Vivas enfatizo que “un Estado que nos abandona en medio de esta pandemia no puede pretender que prestemos colaboración alguna”.