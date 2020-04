DESDE EL SITRAJUCH PIDIERON REUNIRSE CON LAS AUTORIDADES DEL SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA

Recién esta semana los trabajadores del cuarto rango de la Administración Pública cobraron los salarios correspondientes al mes de febrero. En este grupo hay una gran cantidad de trabajadores del Poder Judicial, quienes volvieron a insistir en sus críticas contra el Poder Ejecutivo y les solicitaron una reunión a las autoridades del Superior Tribunal de Justicia.

En diálogo con El Diario, referentes del Sindicato de Trabajadores Judiciales de Chubut (SiTraJuCh) ratificaron también que por ahora “mantenemos el paro, con quite de colaboración y retención de servicios porque resta conocer cuándo van a comenzar a ser abonados los salarios de marzo. No cambian las condiciones porque no hay una negociación abierta con el Poder Ejecutivo”.

En cuanto a su relación con los representantes del máximo tribunal judicial de la Provincia, desde la asociación sindical que nuclea a los trabajadores del sector indicaron que “estamos esperando una convocatoria del Poder Judicial para discutir aquellas cuestiones que deberían haber sido discutidas antes de las acordadas últimas a las cuales hemos confrontado”.

Al respecto de esto último, insistieron en que “el Superior Tribunal se había comprometido a convocar a la Asociación de Magistrados y al Sindicato, pero estamos esperando esa convocatoria”.

“En este momento mantenemos el paro, mantenemos la retención de servicios y el quite de colaboración, en tanto y en cuanto seguimos entendiendo que hay un Poder Ejecutivo que ha abandonado a los trabajadores en medio de la pandemia. Hoy por hoy se verifica que el Gobierno no cumple con sus propios decretos, porque se había comprometido a pagar al sistema de salud y no lo ha hecho”, agregaron desde el SiTraJuCh.