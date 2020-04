“ANTE LA CRÍTICA SITUACIÓN DE LA PROVINCIA Y LOS EXCESOS DE FUNCIONARIOS”, ARGUMENTAN

El bloque de diputados provinciales de Juntos por el Cambio que preside Manuel Pagliaroni envió una nota al presidente de la Legislatura del Chubut, el vicegobernador Ricardo Sastre, con el objetivo de que se habilite la realización se sesiones en el recinto, en Rawson, con todas las medidas de prevención del coronavirus y sin exponer a personal que no sea imprescindible para la tarea. De esta manera, Juntos por el Cambio se sumó a una solicitud similar que realizó el bloque del Frente Patriótico.

El pedido del bloque Juntos por el Cambio, que integran además María Andrea Aguilera y Sebastián López, se fundamentó en la necesidad de abordar de manera institucional las medidas llevadas adelante en el marco de la pandemia por distintos Ministerios del Gobierno Provincial y que incluyen acciones que han generado descontento en sectores de la comunidad que, en varios casos, han visto vulnerados sus derechos.

Enorme preocupación

En este sentido, los legisladores le manifestaron a Sastre su “enorme preocupación que nos genera las acciones del Poder Ejecutivo en relación a la pandemia Covid 19” y aclararon: “No nos referimos a las medidas de carácter sanitario, las que se evaluarán oportunamente, sino a las llevadas adelante por otros Ministerios con la excusa de estar en emergencia”.

“La imposibilidad de sesionar de estas semanas pasadas -agregaron- no ha permitido que sea la Legislatura el lugar donde se exprese no solo la palabra de la oposición, sino la de muchos chubutenses que nos exigen su representación, marcando los errores del Poder Ejecutivo, legislando en todas las materias que son de interés público, poniendo límites a los excesos de funcionarios, controlando la ejecución presupuestaria”, entre otros aspectos.

Cabe recordar que la Presidencia de la Legislatura, en el marco de la pandemia, desde el 16 de marzo dispuso el cese total de actividades.

En este marco, recientemente el bloque de Juntos por el Cambio presentó un proyecto para modificar el Reglamento Orgánico de la Legislatura y permitir las sesiones de manera online, como se ha implementado en otras provincias.

Sin embargo, dijeron Pagliaroni, Aguilera y López, “hoy vemos la imperiosa necesidad de sesionar en el edificio legislativo, con las precauciones que se decidan, con el personal imprescindible, de manera de no someter a riesgos innecesarios a los trabajadores ni diputados”.

Malestar social

Indicaron que “la situación de malestar social y, por ende, político no se agota en las acciones y medidas tomadas en relación a la epidemia; también se vinculan a la crítica situación financiera de nuestra provincia”.

Esta crisis, “lejos de haber sido motivada por la pandemia -observaron- nos encuentra con miles de trabajadores públicos que aún no perciben sus haberes del mes de febrero, con cientos de comerciantes y empresas que han sido estafadas en su buena fe como proveedores de Estado, y que en algunos casos hace más de tres años no pueden cobrar lo que se les debe”.

Por ello, concluyeron, dirigiéndose a Sastre, “le solicitamos arbitrar los medios necesarios a los efectos de realizar las sesiones ordinarias programadas”.