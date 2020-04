FÚTBOL

Ante la etapa de aislamiento preventivo y social, en pos de la no propagación del Coronavirus, lejos se está de dar confirmaciones de reinicio de la diferentes actividades en la Argentina.

Entre estas cuestiones, el fútbol es uno de los eventos que se espera volver a disfrutar, según lo expresado por el presidente Alberto Fernández, “no antes de mitad de mayo”. Sin embargo, de no darse de esa manera, la AFA maneja otras alternativas: ´Mini Torneo´ tanto en Primera Nacional como en Federal A, para definir a los ascendidos a la ahora Superliga que luego pasará a ser denominada Liga Profesional.

Con “Mini Torneos” se definirían los ascensos

Claramente, el regreso del desarrollo de diversas actividades en la Argentina, no son urgentes como si lo es combatir la propagación de la pandemia del Coronavirus que ya ha afectado a más de 1500 personas con más de 40 fallecidos.

Sin embargo, si bien todo dependerá del comportamiento de la pandemia de aquí a las siguientes semanas en nuestro país, comienzan a manejarse algunas alternativas con respecto a la vuelta de la práctica oficial del futbol.

El presidente Alberto Fernández, consultado al respecto, se refirió comentando que podría volver pero a puertas cerradas, “no antes de mediados de mayo”. Por ello, de no darse de esta manera, desde la Asociación del Futbol Argentino se planifican alternativas para una posible reanudación post mayo /junio.

Tanto en Primera Nacional como en Federal A, se armarían “mini Torneos”, también conocidos como “Reducidos” donde jugarán los mejores ocho equipos de cada tabla de posiciones según zona (tanto la 2° categoría como la 3°, están divididas en dos grupos) , con cruces, clasificados a finales y los ganadores, consiguiendo el ascenso.

Por la Primera Nacional, categoría que disputa Guillermo Brown, se clasificarían los ocho mejores de cada grupo (zona 1 y 2): por la 1, jugarían Atlanta, Estudiantes Rio IV, Estudiantes Bs As, Temperley, Deportivo Morón, Ferro, Platense y Agropecuario; en tanto que por la 2 estarían San Martín de Tucumán, Defensores de Belgrano, Sarmiento de Junín, Deportivo Riestra, Tigre, Atlético Rafaela, Gimnasia de Mendoza y Villa Dálmine.

Los cruces, serian el primero, segundo, tercero y cuarto de una zona, compartirán el mini torneo con el quinto, sexto, séptimo y octavo de la otra. Y viceversa. En cada caso, se jugaría a eliminación directa a partido ida y vuelta: el que gane cada Reducido, asciende a la Liga Profesional.

Guillermo Brown, vale destacar, no ingresaría en este “Mini Torneo”, teniendo en cuenta que se posiciona en el 12° lugar de la Zona 1.

En tanto, por el Federal A, divisional que ocupa el Club Social y Deportivo Madryn, también se daría este “mini Torneo”: incluso, “El Depo” sí que estaría clasificado, teniendo en cuenta que se posiciona 4° en la Zona 2.

El sistema se repetiría en el Federal A, que tiene dos zonas igual que la Primera Nacional (la única diferencia es que el principal torneo de ascenso tiene dos zonas de 16 equipos, y el Federal tiene dos grupos de 15) quedando los cruces de la siguiente forma: ASCENSO 1 Llave 1: Güemes (1ero Zona A) vs Olimpo BB (8vo Zona B), Sportivo Las Parejas (4to Zona A) vs Ferro GP (5to Zona B) y por la Llave 2: Sarmiento -Res- (2do Zona A) vs Sansinena (7mo Zona B) y Chaco For Ever (3ero Zona A) ? Juventud Unida SL (6to Zona B).

Los ganadores de ambas llaves se enfrentarían en la final que definiría uno de los ascensos a la Primera Nacional. La final sería: Güemes / Olimpo / Sarmiento / Sansinena vs Chaco For Ever / Juventud Unida / Sportivo Las Parejas / Ferro GP.

Por el Ascenso 2, en la Llave 1 estarán Villa Mitre BB (1ero Zona B) – Defensores VR (8vo Zona A), Deportivo Madryn (4to Zona B) – Central Norte (5to Zona A) y en la 2, estarán Dep Maipú (2do Zona B) – Douglas Haig (7mo Zona A) y Huracán Las Heras (3ero Zona B) – DEPRO (6to Zona A).

Los ganadores de ambas llaves se enfrentarían en la final que definiría uno de los ascensos a la Primera Nacional. La final sería Villa Mitre / Defensores de Villa Ramallo / Deportivo Madryn / Central Norte vs Deportivo Maipú / Douglas Haig / Huracán Las Heras / DEPRO.

Este bosquejo de definición de los ascensos que se aplicaría en caso de que se vuelva a jugar a fines de mayo o junio. En caso de que se vuelva a la competencia oficial en agosto, la decisión que se tome en AFA, será otra.