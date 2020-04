HOCKEY

La Confederación Argentina de Hockey, compartió una Circular en la que se anuncia la postergación de los certámenes Regionales y Nacionales de Clubes, competencias que debían afrontar los equipos valletanos.

Trelew RC y Bigornia en masculino, vieron entonces postergada la disputa del Regional; mientras que el Puerto Madryn RC en Femenino, tampoco jugará su cita Nacional. Lo que si se jugará, al menos hasta el momento, serán los Argentinos de Selecciones tanto en Damas como en Caballeros, que según categoría y divisional, se disputarán desde septiembre.

Los clubes valletanos, deberán esperar por sus torneos

Según la Circular N°21- 2020 difundida por la Confederación Argentina de Hockey, se han postergado los certámenes programados para este primer semestre del año, donde se destacan los Regionales de Clubes y Nacionales.

“Se decidió reprogramar el calendario anual de campeonatos, hemos tenido en cuenta los distintos niveles institucionales de nuestro deporte, como así también las dificultades económicas y organizativas que significará el reinicio de las actividades para cada una de las entidades afiliadas y sus clubes. Considerando esto, es que hemos decidido reducir la cantidad de campeonatos a disputar durante el año, dando certidumbre sobre la competencia nacional durante el 2020, lo que será de gran aporte para la planificación deportiva y económica, de esta manera intentar fortalecer a las Asociaciones y Federaciones junto a sus clubes”, explicó el documento.

En esta suspensión, se ven afectados algunos clubes valletanos, representantes de la Asociación de Hockey del Valle del Chubut: tanto Trelew RC como Germinal en rama masculina, debían disputar este primer semestre del año, el Torneo Regional; mientras que las Damas del Puerto Madryn Rugby Club, no podrán afrontar el certamen Nacional.

Estos certámenes, como así también los Campeonatos Argentinos y Regionales de seleccionados Sub 14 y Sub 16 Damas y Caballeros, serán reprogramados en su juego para el próximo año 2021.

Lo que sí se juega

En tanto, según indica la Circular N°21 – 2020, los torneos a jugarse, serán los del segundo semestre del año, a desarrollarse desde septiembre: “Campeonato Argentino de seleccionados Mayores Damas y Caballeros y Sub 19 Damas Pista, en sede a designar del 24 al 27 de septiembre del 2020, más el Campeonato Argentino de seleccionados Sub 19 Damas y Caballeros con sede en Salta y Sub 19 Ascenso A y B Damas con sede en Mar del Plata del 01 al 04 de octubre del 2020”.

Asimismo, se jugarán el “Campeonato Argentino de Seleccionados Mayor Damas y Caballeros con sede en Santa Fe y Ascenso Mayor Damas y Caballeros A y B con sede en Tucumán del 29 de octubre al 01 de noviembre del 2020”.