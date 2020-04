ESTIMAN QUE EN ABRIL LOS NÚMEROS SERÁN AÚN PEORES EN EL PAÍS

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) publicará, este miércoles, la variación de la actividad económica correspondiente al mes de febrero. No obstante, estas cifras reflejarán una realidad sumamente diferente a la actual, ya que aún no había comenzado el aislamiento obligatorio en todo el país.

Según especialistas, los números de hoy marcarán una situación sumamente alejada a la actual, ya que afirman que en marzo la economía argentina sufrió un desplome de 5,7%, en comparación con febrero. Esta es una estimación del Instituto de Trabajo y Economía de la Fundación Germán Abdala.

Estas cifras responden al peor desempeño mensual desde el comienzo de la serie, que fue en el año 1996. En tanto que contra el mismo mes de 2019, la variación negativo fue de 6,4%. Otro de los puntos a destacar es que el mayor impacto que tuvieron las medidas impulsadas para frenar la propagación del coronavirus fue en abril, por lo que los indicadores próximos serían aún más desalentadores.

Había tocado piso

Hasta los indicadores de febrero, la economía mostraba ciertas señales que hacía pensar que la contracción ya había alcanzado sus peores indicadores. Puntualmente, según el Índice Mensual de Actividad (IMA) del Instituto de Trabajo y Economía de la Fundación Germán Abdala, el segundo mes del año ya había registrado una mejora intermensual desestacionalizada de 0,9%.

Si bien todavía no había una recuperación clara tras la recesión de 2018 y 2019, el camino comenzaba a estabilizarse. El informe publicado esta semana por la entidad mencionada precisó que “luego de la tenue recuperación que la economía venía registrando en los últimos meses, la pandemia del Covid-19 marca un abrupto cambio en la tendencia. De este modo, el primer trimestre de 2020 finalizó con una caída sin estacionalidad de 0,6% respecto del último trimestre de 2019”.

Además, el informe detalló algunos de los números de marzo: “La dinámica del tercer mes de 2020 refleja una caída de la mayoría de los componentes del IMA. En particular, se destacan las caídas de los despachos de cemento (46,5%), las ventas minoristas (16%), las cantidades importadas (14,4%) y la demanda de energía eléctrica no residencial (8,9%). Es importante tener en cuenta que las medidas de aislamiento social repercutieron a partir de la segunda quincena de marzo, por lo que es esperable un mayor impacto en el mes que viene”.