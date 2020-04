El Gobierno acordó con las conducciones de la Unión Industrial (UIA) y de la CGT la posibilidad de aplicar durante los meses de abril y mayo un recorte salarial de hasta el 25% a los trabajadores que sean suspendidos en sus tareas por efecto de la vigencia de la cuarentena social y obligatoria. El entendimiento, que ya fue firmado por representantes de las tres partes, quedará homologado por una resolución específica que el Poder Ejecutivo oficializará en las próximas horas.

La letra chica del acuerdo tripartito negociado durante los últimos días terminó de sellarse este lunes en conversaciones entre referentes del Gobierno, empresarios y gremialistas. El texto consensuado establece que aquellos trabajadores que no cumplieron con sus tareas habituales ante la paralización de actividades impuesta por la cuarentena podrán ser suspendidos por sus empleadores con la garantía del pago del 75% de su salario neto. Las empresas que suspendan a parte o la totalidad de su personal con el recorte salarial del 25% asumen con ello el compromiso de no efectuar despidos durante la vigencia del acuerdo.

Según el texto que firmaron la UIA y la CGT, de cuatro carillas, quedarán excluidos de sus alcances “los trabajadores que hayan establecido con su empleador las condiciones en que prestarán servicios desde el lugar de aislamiento” y también los pertenecientes a los grupos de riesgo, es decir, los mayores de 60 años, embarazadas o con patologías preexistentes.

En el acuerdo se establece que “el monto que los empleadores deberán abonar como prestación no remunerativa o las asignaciones en dinero que se entreguen en compensación por suspensiones de la prestación laboral en este marco no podrá ser inferior al 75% del salario neto que le hubiere correspondido al trabajador en caso de haber laborado. Sobre este monto deberán realizarse la totalidad de los aportes y contribuciones por la ley 23.660 y 23.661 y el pago de la cuota sindical”.