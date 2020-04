COMODORO RIVADAVIA – Una mujer sufrió un intento de robo mientras caminaba por la avenida Jukic: “Venía un pibe, me tapó la boca, me tiró al piso y me pegó, queriéndome robar el celular y la cartera. Por suerte no pudo robarme nada porque agarré mis cosas con toda mi fuerza”, indicó la víctima a través de las redes sociales, donde relató la brutal agresión. “Me pegó una piña en la cara, en la panza y me arrastró por toda la calle. Me arrancó un montón de pelo y de tanto que grité salieron unos vecinos y lo corrieron con un fierro. Pero según dicen no lo pudieron agarrar”, agregó la mujer, abordada en inmediaciones de Kilómetro 8, además de confirmar que radicó la denuncia en sede policial.