SE LE DESALINEARON LOS PLANETAS A LA MINISTRA TORRES OTÁROLA Y LE SALTARON VARIOS FRENTES DE CONFLICTOS CON FINAL INCIERTO. NOMBRAMIENTO IRREGULAR EN SU AREA, DOBLE SUELDO PROPIO, COMPRAS DIRECTAS EN PROVINCIAS VECINAS, Y PEDIDO DE AMPLIACIÓN DE PODERES RESISTIDO, AUNQUE UN ‘MONJE’ LA AYUDÓ A ÚLTIMA HORA. DE MAGA DEL REINO A PRIMERA VÍCTIMA DEL DUDOSO PLAN CALOR

Por Juana de Arco*

Desde el martes regentea la superluna rosa el firmamento, y tiene la particularidad de ser la primera de estas características de 2020, dándose justamente en medio de un sensibilísimo momento para toda la humanidad. Este fenómeno ocurre cuando hay perigeo lunar, que significa, la distancia más corta entre el satélite y la Tierra. Astrológicamente dicen que trae muchos efectos beneficiosos, pero también algunos nocivos, como el aumento de la impulsividad. En los territorios de la imaginería precisamente afirman que la gran luna, pone a prueba las esencias y las ´maderas´ de los cultivadores de las energías superiores, y a los menos dignos les terminan desalineando los planetas y rompiendo los encantamientos.

No se sabe exactamente si eso le fue pasando por estos días a una funcionaria chubutense muy afecta a las artes esotéricas según relatos no autorizados de Fontana 50 (Ver https://www.eldiariodemadryn.com/2020/04/relatos-no-autorizados-va-a-gobernar-el-que-sea-brujo/) , pero de buenas a primeras comenzó una verdadera cascada de desventuras para la ministra Cecilia Torres Otárola.

Una tras otra

Lo primero fue la detención de un director del ministerio al que la funcionaria designó sin chequear sus antecedentes penales, tal como ella misma lo reconoció. El hombre en cuestión quedó en evidencia por conducir presuntamente alcoholizado en inmediaciones a un arroyo en Esquel, negarse al control de alcoholemia, conducir sin registro y sin seguro, y maltratar verbalmente a las mujeres policías intervinientes. Todo eso quebrando la cuarentena en horas de la noche y con el agravante de tratarse de un funcionario provincial. Pero lo más grave fue que el hecho puso en evidencia que el sujeto tenía una condena penal por homicidio hace apenas cinco años. Fue cuando asesinó a Daniel Durán en 2012 en el bar “El Matrerito” por lo que solo fue penado a cuatro años de cárcel. Con todo ese combo de irregularidades, la ministra lo despidió luego de trascender el hecho, pero no sin antes sentir la presión que sobre ella ejerció el entorno dilecto del Gobernador.

Aparentemente el propio Mariano Arcioni habría sugerido la intención de dar de baja a la ministra quien era la que debería haber asumido la gravedad de tal nombramiento, pero luego no habría avanzado para no dar mayor magnitud al hecho. Aunque hay quienes afirman que también hay temor a la trascendencia de cuestiones comprometedoras de carácter místico-práctico que podría ventilar la “Chechu”.

¿Es ministra, maga o terapista?

El segundo tema que le saltó a la ministra, a quien muchos le temen por los ´trabajos´ y ataduras que dicen que practica, fue el nombramiento que se ventiló por estos días, pero que sucedió en febrero pasado cuando fue publicado en el Boletín Oficial el Decreto 178, con lo que lisa y llanamente percibiría dos ingresos del Estado. Según detalla el nombramiento en el Hospital Regional de Trevelin, a la funcionaria que es terapista, se le asignó “la categoría 9, con 30 horas semanales de labor en planta permanente”. Un nombramiento que es además retroactivo al 10 de diciembre de 2019, cuando se supone asumió el nuevo gobierno que la designó como ministra de Desarrollo Social, Familia, Mujer y Juventud. O sea que a la fecha la “Chechu” es ministra, terapista hospitalaria y maga de Fontana 50.

Este sainete aún no fue oficialmente aclarado, ni por la ministra ni por el Ejecutivo, pero habría que suponer que no estará cobrando los dos sueldos, esperemos.

Con plata, cualquiera es brujo

Paradójicamente el ministerio de Torres Otárola fue el primero en recibir auxilio financiero de Nación. Fue cuando hacia el 31 de marzo le enviaron un subsidio de $10 millones para la compra de alimentos e insumos aptos y necesarios para hacer frente a la pandemia. ( Ver https://www.elchubut.com.ar/nota/2020-3-31-17-22-0-chubut-recibio-10-millones-de-nacion-para-compra-de-alimentos-e-insumos ) Pese al sanateo declamatorio no se logró tener claro a donde fue a parar ese dinero y si ya hubo asistencia a localidades con más necesidades.

Mientras en el conurbano bonaerense el Ejército cocina en el estadio de Quilmes por ejemplo para dar la magnitud solo de una zona con necesidades fuertes, en Trelew, el conglomerado con más desempleo del país, Torres Otarola y el Municipio ofrecen ´viandas´ en bandejas individuales. No solo promoviendo más amontonamiento de gente sino racionando con escasa provisión de alimentos y grande inutilidad de esfuerzos de los voluntarios, bajo un criterio también personalísimo.

A la par, dicen que hay serias dudas sobre las compras y los destinatarios, y de paso, la experiencia no ayuda. Después de todo en ese mismo ministerio y en Chubut hay sobradas pruebas de infidelidades y también en momentos sumamente críticos a nivel social, como fue la gran inundación que asoló Comodoro Rivadavia, y donde otra ministra del mismo organismo se hizo famosa por la venta irregular de alimento para canes entre otras cosas.

“Comprá unos bolsones, no en Bolsón”

Así las cosas, puntualmente un tema que está arrastrando broncas con la funcionaria, es el presunto manejo discrecional del dinero público justamente en medio de una emergencia donde no hay ni para papel higiénico. La ministra avanzó como si todos los comerciantes y funcionarios de la provincia también hubieran llegado hoy a sus funciones, y compró a su criterio, de lugar y precio.

“Nos enteramos que el Ministerio de Familia de Chubut compró a un proveedor de El Bolsón en la provincia de Río negro y a dedo, y los comerciantes de Esquel están molestos porque otra vez no llamaron a licitación para que nuestros empresarios puedan cotizar y competir”, afirmó palabras más menos el presidente de la Cámara de Comercio de Esquel, Jorge Castillo.

El tema no es menor en el medio de la malaria que se atraviesa, principalmente en una zona lateral como la cordillera, donde, si no hay una mirada profunda del gobierno provincial a corto plazo para asistir a las fuerzas vivas y a los barrios más carenciados, posiblemente salte una rebelión cordillerana sin precedentes.

Plan Calor, ¿“impactado” o impactante?

Para colmo para el montañés, y para la gente del interior profundo, no hay nada peor que los que llegan a Rawson, se den corte de especialistas. “Todos ´licenciados´,…porque viven de licencia”, aclaró don Venancio mientras comentaba la noticia de difícil interpretación. Porque según declaraciones literales de la ministra Cecilia Torres Otarola “el Plan Calor está ´impactado´ en las cajas de cada municipio”. Al ser consultada sobre el término “impactar”, sensiblemente interpelada explicó que “impactar es que se impacte algo adentro de una fuente, y una caja de ahorro es un objeto contenedor de una sustancia que es la que recibe el dinero”, sentenció.

Otarola sostuvo con palabras cruzadas que en estos meses por el Plan Calor “trabajó dentro de las opciones” para darle más herramienta a los intendentes, “para que tengan índices de vulnerabilidad (sic), uno de los planteos fue las comunas de la Meseta de tener herramientas que les permitan a ellos mostrar al usuario ser ´acreedores´ de un plan y no pidan otro, y que el poco recurso que tiene el intendente llegue a todos”.

La funcionaria reconoció a la vez que “hemos estado trabajando, aceptando sugerencias y ampliando los marcos del decreto (sic)”, sin explicar exactamente como se dio esa flexibilización ni en dónde. Sobre cómo opera el sistema indicó que “el municipio hace la compra, evalúa a que beneficiario darle, el ministerio puede darle un criterio de evaluación, pero el municipio es el que opera sobre el beneficiario”. Indicó que “la plata está en las municipalidades, que el valor del metro de leña está a $1500 pesos, y que hay intendentes que han empezado a trabajar con los proveedores sabiendo que el dinero sería escaso”.

Menos ´sanata´ y más acción

El tema es la veracidad de todo esto, porque el reclamo de muchas localidades no coincidiría con la afirmación de la ministra y el frío se suma al hambre, que empieza a apretar sin chamuyo. En Chubut hay 20 comunas rurales, la mayoría de ellas ubicadas en la frontera con Chile, frente a la cordillera, tienen en total 9.000 habitantes y una población con base envejecida con un 30 por ciento de habitantes de más de 65 años o más porque los jóvenes buscan otros horizontes y dejan los pueblos. En esos lugares, el Plan Calor es apenas un paliativo para menos de una quincena del tremendo invierno. El resto hay que arreglársela cortando en el monte y utilizando otros combustibles. Varias localidades ya advirtieron que aún no llegaron los fondos de este plan para poder hacer las previsiones, pese a las declaraciones provinciales.

Como si fuera poco, en los últimos días, Torres Otárola intentó hacer pasar un decreto para ampliar sus facultades de compra. La normativa no fue avalada inicialmente por otros ministros, pero la fuerte presión del influyente asesor “Rafa” Cambareri les hizo quebrar sus voluntades y previo a la Semana Santa tomó cuerpo el DNU. La ira de la ministra se entiende también con el pedido de interpelación legislativa que ya estaría en el aire, frente a todos estos temas que se amontonaron en el marco de unos pocos días, apenas desde que la superluna empezó a ser una tenue línea arqueada en el horizonte hasta convertirse en la magnífica bola de cristal universal que fue.

En fin, como decía Buda, “Tres cosas no pueden ser ocultadas por mucho tiempo: el sol, la luna, y la verdad”.

*Soy Juana de Arco,…y ceniza de tantos