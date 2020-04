RECIBIÓ UNA RESOLUCIÓN DE LA SECRETARÍA DE POLÍTICAS UNIVERSITARIAS

Ante las medidas que se han tomado para intentar frenar la propagación del Coronavirus en todo el territorio nacional, hace varios días que, lógicamente, no hay actividad en las instalaciones de la Universidad Nacional de la Patagonia “San Juan Bosco” (UNPSJB). En este contexto, a fines de la semana pasada se realizaron acciones institucionales para determinar los pasos a seguir, donde no se descartó una modificación en el calendario académico del año en curso.

Luego de esto, el rector de la alta casa de estudios patagónica, Carlos De Marziani, informó que el pasado 3 de abril recibieron la resolución de la Secretaría de Políticas Universitarias RESOL “recomendar la readecuación del calendario académico 2020 a las Universidades Nacionales, Privadas e Institutos Universitarios.”

La misma expresa: “ARTÍCULO 1°.- Recomendar a las Universidades Nacionales, Universidades Privadas e Institutos Universitarios la readecuación del calendario académico 2020, teniendo en cuenta la especificidad de la enseñanza universitaria, garantizando las cursadas en las modalidades periódicas que normalmente se desarrollan en un año académico, manteniendo la calidad del sistema universitario.”

Como consecuencia de esto, desde la UNPSJB se convocó para hoy a las 10 de la mañana una reunión con decanos y decanas de las distintas facultades. “En sucesivas reuniones se convocara a gremios docente y no docente, representaciones estudiantiles de Federación Universitaria Patagónica y Centros de Estudiantes. Se buscarán alternativas que permitan seguir fortaleciendo las acciones educativas virtuales desplegadas a la fecha por nuestra institución desde el inicio de la emergencia sanitaria COVID-19 en cada Facultad”, agregó el documento presentado por De Marziani, en referencia a lo expresado por la Secretaría de Políticas Universitarias.

Además, el texto indicó que “es de destacar que se respetan las decisiones que toman otras Universidades Nacionales y que se busca articular con todo el Sistema Universitario. También se considera que el ejercicio de la autonomía universitaria de nuestra institución, atendiendo a las características propias, es fundamental para garantizar a todos los estudiantes de la UNPSJB el acceso a las mismas oportunidades de educación en el ciclo 2020”.

Asimismo informa que se han realizado las gestiones desde Rectorado, para solicitar la modalidad “cero rating” a las operadoras de telefonía móvil en los dominios edu.ar. De esta manera se reducirá el consumo de datos en el caso de acceso desde estas redes. A la fecha la empresa Telecom-Personal cuenta con esta modalidad. La empresa Claro ha comenzado con la configuración de sus redes para atender esta petición.

Finalmente se ha encomendado a la Secretaría Académica continuar con la elaboración de documentos de trabajo con recomendaciones generales para el dictado de clases y evaluaciones de manera virtual.