LAS FACULTADES CONTINUARÁN DICTANDO CLASES VIRTUALES

Tras las decisiones que se tomaron a nivel nacional y las recomendaciones esgrimidas por distintas entidades de carácter federal, finalmente la Universidad Nacional de la Patagonia “San Juan Bosco” (UNPSJB) decidió respetar el calendario académico previsto para 2020. Esto fue resuelto en la reunión que se celebró esta semana entre el rector Carlos De Marziani y los decanos de cada una de las facultades.

Vale recordar que la semana pasada la Secretaría de Políticas Universitarias había informado que las universidades podrán realizar adecuaciones de sus calendarios académicos que mejor se ajusten a las respectivas realidades, respetando el período para el desarrollo de actividades establecido por la Resolución 9/653.

No obstante, las autoridades de la alta casa de estudios patagónica insistieron en el dictado de clases a través de la modalidad virtual que se viene ejecutando, en algunos casos, desde el 16 de marzo de 2020.

Por su parte, las facultades tomarán los recaudos necesarios para alcanzar también a aquellos estudiantes que no han podido acceder al dictado virtual durante este período. Asimismo, esto no es unánime en todas las cátedras de todas las facultades, sino que cada una de ellas resuelve el método a emplear para intentar dar todos los contenidos previstos en los correspondientes programas.

En relación con la instrumentación de las evaluaciones para la acreditación de conocimientos de las cursadas que otorgue la regularidad, así como de las actividades académicas para el cursado desarrolladas desde el 16 de marzo de 2020, las autoridades de la universidad están trabajando en la proposición de criterios que permitan llevar adelante tales instancias.

La adecuación reglamentaria que sea necesaria como producto de tal proceso requerirá la colaboración de los distintos claustros, y posteriormente será puesta a consideración ad-referendum de los cuerpos colegiados correspondientes.