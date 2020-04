LUEGO QUE LA ASOCIACIÓN INTERNACIONAL DECIDIERA NO DEVOLVER LOS REEMBOLSOS

En plena crisis por la cuarentena mundial por el coronavirus, la Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA) anunció esta semana que las agencias de viajes dejarán de recibir el reembolso del pago por boletos aéreos cancelados, que a nivel global suman unos 35.000 millones de dólares.

A lo que, la Federación Argentina de Asociaciones de Empresas de Viajes y Turismo (FAEVYT) no demoró en responder, enviando una carta a Alexandre de Juniac, director general y CEO de IATA, en la que le responden con duros términos.

“Apuntamos lo conocidas que son las recomendaciones de los organismos internacionales de los que nuestro país es parte, quienes observaban con honda preocupación la falta del deber de colaboración y cooperación recíproca por parte de las líneas aéreas con el canal de comercialización y distribución independiente (agentes IATA)”, comienza la misiva de FAEVYT, haciendo referencia a la aplicación de normas relativas a la facturación y al plan de liquidación IATA y al pago del BSP, al cual consideran como “incomprensibles por su arbitrariedad, a más de destempladas y desajustadas a derecho de nuestro país”. Asegurando que “no respetan las normas contractuales con los agentes IATA, sus derivaciones para con las agencias de viajes meramente intermediarias y con los consumidores”.

Por otra parte, en la carta firmada por Gustavo Hani y Horacio Reppucci, presidente y secretario, respectivamente, de la entidad que nuclea a los agentes de viajes, resaltan que una “muestra cabal de las diferencias y la falta de solidaridad de IATA con los agentes acreditados de la IATA, es la actual situación en la que se encuentran las representadas a partir de la crisis contemporánea más profunda de los últimos tiempos”; añadiendo: “Toda vez que la entidad que representa a las transportadoras ofrezca los medios de pago adecuados para poder cumplir con determinadas obligaciones, e impone la concurrencia por mostrador de entidades bancarias con billetes dólares para hacer frente al pago de los billetes de pasaje y, en tanto no lo hicieran, las sanciona como si la dinámica comercial fuese normal y no sometida a la emergencia, además de vulnerar de este modo las disposiciones de la ley 25.345 en punto a la bancarización de los pagos”.

Pedido de negociación equilibrada

Entre otras cuestiones, desde FAEVYT explicaron que “tanto para aerolíneas como para agentes de viajes” es preciso se dicte una normativa de emergencia que articule medidas para su industria que pueda mitigar la crisis. “Facilitar el procedimiento de reembolsos por servicios no prestados dentro del marco de lo razonable y, en tal caso permitir a las aerolíneas canjear los billetes no volados por vales o bonos de utilización u otro medio, asumiendo las correspondientes responsabilidades”, exigió la federación.

Por otro lado, indicaron que no tuvieron respuesta a la petición que hicieron para formar parte del “Grupo de Trabajo de Evaluación de Consecuencias Económicas del Covid-19 en el Transporte Aéreo”. Este espacio, explicaron, está conformado por resolución de la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC), con las líneas aéreas de transporte de cabotaje y algunas entidades que las representan tales como IATA y JURCA.

Según comentaron, este pedido tiene como objetivo la “búsqueda de una negociación equilibrada”, en el marco de una recíproca buena fe, “sin arbitrarias imposiciones, ni abusos de posición dominante, como ha sido de estilo algunas circunstancias, en las que los agentes de viajes quedaron al desamparo, sin respuesta y en situación de hipervulnerabilidad frente a los reclamos de los consumidores aéreos que requieren atención, reprogramaciones, reembolso inmediato o programado de lo pagado por sus tickets aéreos”.

“En tal contexto, es preciso que IATA articule acciones conjuntas con FAEVYT, como Federación que representa a las agencias de viajes y turismo debidamente habilitadas tanto en el Grupo de Trabajo convocado por la ANAC para mejorar y hacer sostenible la actividad en general, como primer paso, y ser consecuentes con el deber recíproco de colaboración y asistencia que imponen las normas jurídicas nacionales”, destacaron.

Finalmente, a modo de conclusión, solicitaron “regular adecuada y diligentemente la factibilidad de reembolsos garantizados de manera ecuánime en tiempo razonable”. Además, hicieron hincapié en que los incumplimientos no recaigan de manera directa ni indirecta sobre el patrimonio de las agencias de viajes que, en esta contingencia no tienen responsabilidad alguna.

“En suma, se contemplen todos los aspectos enunciados para arribar a acuerdos y soluciones consensuadas de cumplimiento posible, razonable y sostenido evitando males irreparables y mayores para todos los actores del sector”, concluye la carta.