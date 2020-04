LA CARTERA EDUCATIVA EVALÚA EL REINICIÓ “SECTORIZADO” DEL CICLO LECTIVO

En la conferencia habitual que se da todos los mediodías desde Casa de Gobierno por parte de los representantes del Poder Ejecutivo de Chubut estuvo presente ayer el ministro de Educación, Andrés Meiszner, quien hizo referencia a la situación de los establecimientos educativos provinciales y el regreso a las aulas.

Teniendo en cuenta que la realidad no es la misma en todas las localidades chubutenses, el titular de la cartera educativa no descartó la posibilidad “de pensar en un inicio de clases sectorizado”. En este sentido, adelantó que están barajando la posibilidad de que las escuelas rurales comiencen antes las actividades.

Esto seguramente esté vinculado con las dificultades que hay en algunas localidades y comunas del interior provincial para acceder a internet y a las clases virtuales, lo que motivó que el Ministerio de Educación tenga que llevar cuadernillos impresos a algunos puntos de Chubut.

En cuanto a la información que trascendió en algunos medios sobre la posibilidad de que el retorno a los establecimientos educativos se concrete recién en octubre, Meiszner remarcó, al igual que otros ministros, que “Chubut es una de las siete provincias con menor cantidad de casos sospechosos”. Respecto a esto, se desprende que desde el Poder Ejecutivo provincial estiman que la situación aquí sería más favorable que en el resto de los distritos y que no sería necesario esperar hasta octubre.