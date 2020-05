EN CHUBUT HAY 16 PRESOS MÁS QUE ESPACIOS DISPONIBLES

Desde hace largos días que se está discutiendo sobre la situación de las personas privadas de su libertad, que en algunos casos solicitaron acceder a prisiones domiciliarias, con el argumento de que las cárceles no cuentan con la infraestructura ni las herramientas para evitar la propagación del coronavirus.

En este contexto, resulta importante conocer cuál es la situación de los reclusos que están detenidos en Chubut. Actualmente, en todo el territorio provincial hay 591 cupos, mientras que la cantidad de reclusos se eleva a 607, los que nos da un déficit ocupacional de 16 puestos.

La situación es aún más preocupante si tenemos en cuenta que del total de personas privadas de su libertad, 210 están en comisarías, las cuales no tendrían que ser utilizadas como centro de detención. Este número representa al 34,6% del total de los detenidos en instituciones dependientes del Estado provincial.

De los 607 reclusos, seis son mujeres, mientras que una de éstas se encuentra en un lugar no especializado para detener a personas de sexo femenino. Con estas cifras, resulta que las mujeres representan poco menos del 1% del total de presos en Chubut.

Si bien hay varios centros con sobrepoblación, la situación más preocupante se da en Trelew, teniendo en cuenta que la Alcaidía de dicha localidad tiene un déficit ocupacional de siete lugares. En tanto que el Centro de Detención de la ciudad valletana cuenta con un rojo de 14 espacios. A esto hay que sumarle que el miércoles por la noche se clausuraron los calabozos de la Comisaría Segunda de Trelew, donde el lunes pasado había 15 personas detenidas.