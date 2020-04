EL GOBERNADOR MARIANO ARCIONI FUE EL PRIMERO DE MUCHAS COSAS, PERO SE QUEDÓ SIN ´BALAS´ PARA LA GRAN BATALLA: PELOTEÓ LOS ACREEDORES EXTERNOS, ESCALONÓ LOS SUELDOS Y DONÓ SUS INGRESOS. LAS DEMÁS PROVINCIAS AHORA ADOPTAN ESAS MEDIDAS PERO CON RÉDITO POLÍTICO Y ESTADOS EN FUNCIONAMIENTO

Por Juana de Arco*

Al final, vamos a terminar concluyendo que “Arcioni tenía razón” y nos resultó un verdadero ´adelantado´. Además de imponer modas de buen vestir, buen comer, bien beber y otras excentricidades, el escribano va haciendo escuela. Si observamos por ejemplo que fue el primero en tratar de ´reperfilar´ la deuda externa provincial y pelotear a los acreedores cuatro años, una negociación que incluso decidió por decreto sin aval legislativo antes de encargarle el trabajito a dos bancas externas. Ahora resulta que Nación, en el marco de la pandemia y la crisis económica implicada, más el arrastre de la herencia liberal, también optó por una negociación similar. En este caso, el esquema de la reestructuración que le tiró el ministro Guzmán a los tenedores de Nueva York giró en torno de “dos o tres años sin el pago de intereses, y luego una suba escalonada de la tasa de interés, cuatro o cinco años de extensión de vencimientos y sin quita de capital”, sintetizan los entendidos.

Es que al igual que a Chubut, que este año tiene que afrontar los Bocade 2026 por u$s 650 millones, cuyos intereses se pagan en forma trimestral; el próximo 22 a la Argentina le vencen de un plumazo u$s 500 millones en papeles con legislación extranjera. y el gobierno bien podría pagarlos para dar señal de acercamiento, o bien podría usar los 30 días de plazo antes de que sea declarado formalmente en default. Pero en tiempos de crisis por la pandemia, una cesación de pagos argentina generaría una mayor presión sobre el tipo de cambio. Alberto Fernández está al tanto de los efectos negativos, pero también de los efectos positivos si la oferta es exitosa. Por lo cual, se la jugaron, y muy pronto se sabrá el resultado, para bien o para mal.

La diferencia entre ambas renegociaciones es que de la chubutense, ´si te he visto, no me acuerdo´. Por ahora nada se sabe de la intentona que Arcioni lanzó mediante el Decreto 2038 con el que contrataron a los bancos internacionales JP Morgan y Citicorp para el laburito. El monto que se buscaba renegociar era de 800 millones de dólares, y se especulaba con un corrimiento de los plazos por lo que resta de este 2020 y otros tres años más. Aunque los acreedores ya habían amagado a recurrir a la justicia para obligar al pago de la deuda.

( https://econojournal.com.ar/2020/02/acreedores-amenazan-con-demandar-a-la-provincia-de-chubut-si-no-paga-sus-deudas/ )

Para colmo la situación provincial si era caótica con un arrastre de déficit anual proyectado en 2020 por más de $22 mil millones, ahora con el efecto coronacrisis, ni hablar.

El virus del escalonado

Entre otras cosas, Chubut tiene otro triste récord y es haber sido la única provincia del país que lleva dos años y medio pagándole a los agentes públicos sus sueldos escalonados, luego apeldañados, y ahora ni siquiera pagarles. Una modalidad arcionista de gobernar desgobernando que lamentablemente y también en el marco de la coronacrisis, se va imponiendo a las demás provincias.

De hecho ya este mes, los demás gobernadores vienen alertando de que tendrán problemas para pagar completar los sueldos de abril. La brecha entre los ingresos y lo que les faltaría al grueso de las veinticuatro provincias sería, como piso, de unos $50.000 millones, lo que para el mes entrante hace casi imposible el pago completo y la mayoría habla en principio de escalonar los ingresos. Es porque estiman que la caída de la coparticipación será del 20% en términos reales respecto a marzo, y los ingresos propios bajarían alrededor del 40% en promedio este mes.

Está claro que las provincias ya congelaron prácticamente toda la obra pública y desde marzo incrementaron partidas de gastos en Salud y Seguridad, pero también en subsidios y ayudas de todo tipo. Cosa que en Chubut no sucede de igual modo por la crisis de arrastre, excepto que Nación gire algo extra que fue permitiendo asistencias a otros temas que no fueran salarios.

Hoy por hoy, no hay ninguna provincia que tenga una situación holgada, pero las más comprometidas son las más dependientes de giros nacionales y con más cantidad de empleados públicos que privados, como Catamarca, La Rioja, Jujuy, Santiago del Estero y Chaco. Entre las más grandes, Santa Fe es la más golpeada por la crisis que viene arrastrando.

Si solo se tratara de pagar salarios, las transferencias por coparticipación y los ingresos propios -incluso con bajas- alcanzarían, pero la clave está en que el Estado no solo debe continuar funcionando sino que, además, lo hace con un rol más protagónico que hasta ahora. También diferencias sustanciales con Chubut, donde el Estado está parcialmente parado hace rato.

Cosas de donador precoz

El 15 de enero, un par de meses antes que se impusiera la cuarentena en el país y empezaran a trastabillar las cajas de las provincias, el gobernador Mariano Arcioni también hizo un gesto que podría considerarse ´visionario´: donó su sueldo por seis meses. (Ver https://www.tiemposur.com.ar/chubut/nota/arcioni-no-percibira-su-sueldo-por-seis-meses-y-pidio-un-gesto-a-la-clase-politica )

Fue al presentar el Plan de Reestructuración del Estado donde proponía un achique de la planta de empleados públicos con propuestas de adhesión a retiros voluntarios y jubilaciones anticipadas. Ese marco tal vez hizo sonar la ´donación´ del escribano como demagógica. Quien diría que tres meses después fuera nuevamente un ´adelantado´ en una medida que irían tomando casi todos los demás gobernadores. La diferencia es que sus gabinetes los acompañaron, no como en Chubut que ningún funcionario político recogió el guante.

Quienes ya avanzaron ese sentido fueron el de Jujuy, el radical Gerardo Morales (junto a su gabinete, son 13 personas y el monto es de $1,7 millones aproximadamente); el de La Rioja , Ricardo Quintela (él dona todo el salario; los ministros el 50%; los secretarios y subsecretarios, el 25%; y los directores generales, el 10%) y el de Salta, Gustavo Sáenz (en su caso, dona el ingreso completo; los ministros deberán donar dos cuotas de $25000; secretarios y subsecretarios; dos cuotas de $15000; personal de apoyo de niveles 1 y 2; dos cuotas de $15000 y finalmente, personal de nivel 3, dos cuotas de $10000).

En Mendoza, el gobernador Rodolfo Suárez dispuso una poda salarial a todos sus funcionarios, excepto los de seguridad y los de salud. Todos los afectados por los recortes cobrarán hasta $50.000. Los miembros de la Suprema Corte mendocina se sumaron a la movida y dispusieron el recorte de sus salarios de marzo al 50%. Hasta ahora el 82% de los jueces y funcionarios judiciales decidió donar una parte de sus ingresos.

El entrerriano Gustavo Bordet recortó 50% el sueldo a los funcionarios políticos y se le sumaron otros organismos estatales, como el Instituto Obra Social de la Provincia de Entre Ríos; el Instituto Autárquico Provincial del Seguro; el de Ayuda Financiera a la Acción Social; el Autárquico de Planeamiento y Vivienda; la Dirección Provincial de Vialidad; el Ente Provincial Regulador de la Energía; la Universidad Autónoma de Entre Ríos; el Instituto Portuario, Contaduría, Tesorería, el Túnel Subfluvial, Enersa y la Comisión Administradora para el Fondo Especial de Salto Grande.

En San Juan, Sergio Uñac por decreto redujo 30% los ingresos de la planta política y destinará esos recursos a un fondo de salud y seguridad. La medida es por tiempo indeterminado y alcanza a unas 400 personas. El intendente de San Juan replicó la resolución en su municipio.

En Corrientes el radical Gustavo Valdés fijó un tope de $50.000, también con excepciones para las áreas de salud y seguridad. También hay intendentes que siguieron la misma línea y los senadores y diputados donarán 30% a partir de abril. En Misiones, el gobernador Oscar Herrera Ahuad, su vicegobernador y el presidente de la Cámara de Representantes, donaron sus ingresos. Adhirieron los titulares de la Dirección General de Rentas y del Ente Regulador de Agua. Los diputados de la UCR propusieron entregar 50%, pero el proyecto no se trató todavía.

El tucumano Juan Manzur dispuso donar todo su salario; 50% será el aporte de los ministros; 30% de los secretarios y 20%, subsecretarios. En La Pampa el gobernador Sergio Ziliotto y funcionarios del Ejecutivo hicieron un aporte de $10 millones para un Fondo Solidario, e invitaron al resto a sumarse.

En Córdoba, la administración de Juan Schiaretti anunció que tiene decidido realizar “un recorte en el pago de remuneraciones, especialmente en quienes perciben salarios más altos, en los que podría superar el 30%». Lo mismo en Santa Fe donde ya se avanzó con la Ley de Emergencia Económica.

En Tierra del Fuego, legisladores y concejales de Forja donarán parte del sueldo. El Ejecutivo, por ahora, no avanzó en resoluciones de ese tipo, como tampoco lo hicieron las autoridades de Chaco, Formosa, Catamarca y Santiago del Estero. Río Negro y Neuquén tampoco tomaron medidas expresas de recortes en los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial.

Al final de cuentas en todas y cada una de estas cosas Chubut adoptó adelantadamente las mismas. aunque con nulo rédito político y menos soluciones a los problemas de fondo. Por el contrario, tal vez al ´quemar estas balas´ tan tempranamente, a las que si pueden recurrir ahora las demás provincias, en territorio se generó un desgaste social y un perjuicio económico masivo sin precedentes que hoy impacta de lleno en los Municipios y en el sector privado.

O sea, estamos mal, pero no acostumbrados, y en los otros lugares por lo menos pueden esperar a que pase la cuarentena y repliegue la pandemia para volver a una paulatina normalidad, en Chubut, hasta la esperanza escasea.

En fin, como decía un amigo que algo sabía de la vida, “en el amor como en la política, no es tan importante ser el primero como el último”.

*Soy Juana de Arco,…y ceniza de tantos