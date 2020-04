Al contrario de lo que se pensaba, las disquerías no pasaban por un mal momento en la explosión del streaming, pero con el cierre de los negocios por el avance del nuevo coronavirus, varios artistas y directores discográficos vieron la necesidad de salir a su rescate ante la crítica situación que viven.

«La red internacional de tiendas de discos gozaba de buena salud y brindaba un excelente servicio a sus comunidades locales. Hoy, no hay duda de que el mercado de discos físicos se verá afectado porque muchos no tienen bien establecida la venta por correo», dijo a Télam Jason Rackham, director del emblemático sello belga-británico PIAS de música independiente.

Fundado en 1983, por las manos de PIAS han pasado artistas como Mark Lanegan, Ride, Tim Burguess, Front 242, Pixies y The Flaming Lips, además de tener presencia en 19 países y sociedades con sellos como Mute, Belle Union y Acid Jazz, entre otros.

«Es difícil imaginar que la vida sea igual. La interrupción de los eventos en vivo ha sido inmensa, por lo que para el futuro previsible, los fanáticos solo podrán interactuar con sus artistas favoritos en internet. Creo que a largo plazo volverán los festivales y conciertos y las compras de discos, pero podría pasar algún tiempo. Es por eso que es importante tratar de apoyar a la tienda de discos local, para ayudarla a sobrevivir en este momento desafiante», dijo Rackham.

Lejos de los gigantes Musimundo o Tower Records, Rackham hace hincapié en esos pequeños reductos que hoy parecen una postal del tiempo, pero que hasta hace no mucho era el lugar al que todo joven acudía para conocer más y más música.

En el lado casi opuesto a los algoritmos que a uno lo mantienen dentro de un mismo estilo musical, la disquería es un lugar al que se puede acudir buscando heavy metal, pero luego de una charla con el disquero u otros clientes, quizá se terminaba llevando un álbum de jazz o soul.

«La reacción de los artistas ante la campaña ha ido más allá de lo que podría haber imaginado. No tenía idea de cuán lejos llegaría esta idea y este mensaje. Artistas de todo el espectro musical han filmado videoclips y los han publicado usando #loverecordstores», dijo Rackham. Entre los artistas están Elton John, Peter Gabriel, Paul Weller, Dave Gahan y Brittany Howard.

«Taylor Swift se ha encargado de mantener su tienda favorita, Grimey’s, en Nashville: ella, como una de las estrellas pop más grandes del mundo, reconoce la importancia de las tiendas de discos locales. Las tiendas de discos han jugado un papel importante en la historia de la música y en la mayoría de las carreras de superestrellas mundiales», explicó el director de PIAS.

Hoy el espectro pareciera estar en las plataformas de streaming y que el disco físico va camino a la extinción. ¿Pueden convivir ambos formatos?



Jason Rackham: Creo que hay espacio en el mercado de la música tanto para los servicios de transmisión como para las tiendas de discos. Ambos ayudan a descubrir nueva música, pero de diferentes maneras. Hay una conveniencia de acceder a nueva música en Amazon, Apple y Spotify, pero hay una experiencia totalmente diferente para disfrutar pasar discos en las bateas. Yo escucho una gran cantidad de música a través de internet y luego compro vinilos de los artistas que descubro. El mercado escandinavo es una ventana útil sobre el futuro del mercado internacional de música: la importante cuota de mercado que va para las plataformas de transmisión, convive junto a una red de tiendas de discos muy saludable. Los dos elementos pueden interactuar de manera positiva.

¿Podría explicar la experiencia en una disquería para una persona que nunca fue?

JR: La experiencia puede ser de maravilla y de descubrimiento. A menudo entro en una tienda de discos y escucho música que no había experimentado antes, que puede guiarte en un viaje. Hablo con la persona detrás del mostrador sobre el artista que está sonando, y si son buenos en su trabajo, salgo con ese disco en mi bolso, junto con algunos otros que me han recomendado en la conversación. Me encanta explorar las obras de arte y el packaging de las colecciones de vinilo en las tiendas; me encanta escuchar música nueva y conocer gente nueva. Cuando encuentras una tienda local que te encanta, como para mi lo es «Eel Pie Records» en Twickenham (Londres), automáticamente se convierte en un amigo de confianza.

(Fuente: Télam)