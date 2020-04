ESTUDIAN IMPLEMENTAR PROTOCOLO PARA REABRIR OTROS RUBROS

TRELEW – Comerciantes de rubros definidos como “no esenciales” se reunieron con el intendente de Trelew, Adrián Maderna y otros funcionarios para pedir reapertura de sus locales, en virtud de la difícil situación económica que les toca atravesar por la falta de ventas.

El Municipio, que ya se encontraba trabajando en la posibilidad de implementar una medida similar, deberá realizar las consultas y contar con el aval de las autoridades sanitarias y del Ministerio de Seguridad de la Provincia.

“Lo que intentamos fue consensuar el trabajo en conjunto y que, en caso de darse una apertura, se tengan en cuenta las medidas de seguridad, higiene y sanitarias y que desde el sector se comprometan a ser estrictos en esas medidas”, indicó luego del encuentro la coordinadora general de Intendencia, Sandra Tribuzio. “Evitar la propagación del virus es una responsabilidad de la sociedad en su conjunto y no sólo del Estado a través de las áreas de Salud”, agregó.

Fernando Guerrero, uno de los comerciantes que participó de la reunión, explicó que la propuesta de apertura de comercios se daría “bajo normas de salubridad ya establecidas y en un horario que no genere mayor circulación de gente, en coincidencia con los locales que ya están funcionando”. “Consideramos que el movimiento que nosotros podríamos sumar no sería mayor al que ya genera un supermercado, un banco o una casa de pagos”, puntualizó.

“La verdad es que estamos muy conformes con la reunión que tuvimos con el intendente, la respuesta nos pareció lógica y quedamos a la espera de una solución medianamente favorable que nos permita comenzar a generar ingresos para pagar los gastos y subsistir mientras dure este problema”, indicó por su parte Daniel Gutiérrez, otro empresario del sector.