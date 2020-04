ESTE LUNES SE REÚNE LA MESA DE EMERGENCIA

Este lunes, a las 08:00 horas, el intendente Adrián Maderna se reunirá con todo el arco político y sanitario de la ciudad en el marco de la mesa de emergencia, con el objetivo de definir cómo continuará la cuarentena.

Tras la conferencia de prensa brindada por el presidente de la Nación, Alberto Fernández, durante la noche del sábado, en la que se anunció el inicio de una tercera etapa de la cuarentena que se lleva a cabo en todo el país, además de distintos puntos que deberán regularse en cada provincia, el Intendente convocó a la mesa de emergencia para definir el modo de continuar en la ciudad.

Protocolos

Maderna presentó la última semana los protocolos para que algunos rubros como zapatería, tiendas y relojerías, abran sus puertas ya que no tienen la posibilidad de vender online o delivery.

El Intendente valletano explicó que la ciudad necesita que haya “flexibilización porque la ciudad de Trelew no tiene pesca ni petróleo y depende del comercio, de los servicios, reconozco que la prioridad es la Salud, pero hay que marcar un equilibrio”.

Aclaró que no tomará una decisión que no esté avalada por profesionales de salud, “hay muchos rubros que quieren abrir sus puertas pero respetamos el Ministerio de salud, y debe estar por sobre todas las cosas porque si esto sigue así no sé cómo nos irá”.