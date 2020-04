BUSCA REDUCIR EL NÚMERO DE PERSONAS EN LAS CALLES

TRELEW – El intendente de la ciudad, Adrián Maderna, explicó este jueves se está evaluando implementar restricción por DNI, porque se observa mucha circulación de vecinos en la ciudad.

“Evaluamos implementar la circulación por DNI, porque vemos mucha gente en la ciudad, no solamente en el radio céntrico sino también en los distintos barrios. Hoy lo vamos a definir. En el centro, por ejemplo, sin que haya muchos rubros que se hayan flexbilizado, hay lugares donde no se puede estacionar”, explicó el mandatario municipal.

Maderna, al referirse a la reunión mantenida el miércoles por la tarde con los ministros Federico Massoni y Fabián Puratich, al señalar que pidió reforzar “los controles en Trelew, siempre en el marco del cuidado y no de los excesos”.

Y continuó en el mismo sentido, señalando que se debe “profundizar los operativos, seguir con los retenes, teniendo en cuenta que esto no ha terminado. Y seguir articulando con las distintas áreas municipales que están haciendo un esfuerzo tremendo”.

“Es un despropósito no poder llevar adelante la misma metodología, aunque siempre planteamos que sea sin excesos, con mucho respeto y priorizando la concientización y la prevención de todos los vecinos de la ciudad”, agregó.

Por otra parte, en relación a la flexibilización de distintos rubros, el intendente manifestó que se presentó ante el Ministro Puratich “un protocolo para que los comercios puedan ser atendidos por sus dueños o por alguno de sus empleados, sólo de a un cliente por vez, y en un libro foliado dejar datos completos de las personas atendidas”.

Aclaró que se realizaría, de ser admitido, “con los debidos protocolos, teniendo en cuenta que el delivery no siempre es la mejor opción”. Y puntualizó que “también se solicitó lo mismo para inmobiliarias, concesionarias, y otros rubros independientes”.