SÍ RESPALDARON A LA ASOCIACIÓN SINDICAL EN EL RECLAMO POR EL PAGO DE SUELDOS

Luego de las declaraciones del presidente del Superior Tribunal de Justicia de Chubut, Mario Vivas, ahora la Asociación de Magistrados/as y Funcionarios/as Judiciales de Chubut (AMFJCH) se sumó a los cuestionamientos contra la asociación sindical que nuclea a los empleados/as del Poder Judicial.

En primer lugar, dicha entidad se diferenció del Sindicato de Trabajadores/as Judiciales de Chubut (SiTraJuCh) y aseguró que la decisión de no aceptar el teletrabajo no incluye a la magistratura y al funcionariado judicial. No obstante, la AMFJCH si coincidió con el reclamo salarial que está siendo llevado a cabo desde la asociación sindical, recordando que aún hay trabajadores y trabajadoras que no percibieron sus haberes.

“Sin embargo no debemos soslayar que integramos un Poder del Estado, que prestamos un servicio esencial a la comunidad y que existen situaciones o conflictos que afectan a los justiciables que merecen resoluciones judiciales inmediatas que no pueden ser aplazadas, para lo cual es necesario convocar a trabajar a todos los estamentos, siendo el teletrabajo la herramienta más eficaz para garantizar el Servicio de Justicia y cumplir con el Aislamiento Social Obligatorio”, esgrimieron desde la AMFJCH.

Además, consideraron que “quienes integramos el Poder Judicial, no podemos ser ajenos a los esfuerzos económicos que realiza la totalidad de la ciudadanía para enfrentar la pandemia del Coronavirus, en especial de quienes habitan nuestra provincia, en donde la crisis sanitaria agudizó la grave crisis económica y financiera, instalada desde hace dos años y sin que desde entonces el gobierno provincial haya adoptado medidas superadoras del déficit financiero y del aumento descontrolado del gasto público”.

“Expresamos nuestra profunda preocupación por la dramática situación que enfrentarán los Tribunales cuando tenga fin la paralización de la economía por la crisis pandémica, que deberán atender el aluvión de juicios que se iniciarán como parte de las indeseadas consecuencias que se derivarán de la crisis sanitaria del coronavirus”, remarcaron desde la entidad que nuclea a los magistrados/as y funcionarios/as judiciales de Chubut.

También enfatizaron que “trabajamos en propuestas tendientes a optimizar al máximo los recursos humanos y materiales con los que se cuentan hoy en día en los Juzgados y demás dependencias del Poder Judicial, sin que esa mayor eficacia en la gestión organizativa implique en modo alguno un menoscabo de derechos y garantía de los ciudadanos”.

“Instamos al Poder Ejecutivo Provincial a trabajar coordinadamente con los otros Poderes del Estado y con todos los operadores judiciales en un plan específico diseñado para mitigar los perjuicios de la suspensión de las actividades en el ámbito judicial y afrontar la previsible demanda que se producirá al momento de reanudarse la actividad y exhortamos, una vez más, a regularizar el pago de los salarios atrasados, informando a la brevedad las correspondientes fechas de pago, llevando certidumbre a cada uno de los trabajadores”, concluyó la AMFJCH.