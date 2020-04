La atleta de Elite madrynense, María Ayelén Diogo, dialogó con el área de Prensa de Chubut Deportes, compartiendo su presente deportivo en esta etapa de aislamiento social, preventivo y obligatorio.

La joven, comentó como readaptó sus entrenos en cuarentena, además de cómo replanteará sus objetivos deportivos luego de esta instancia.

Cómo se sostiene en actividad María Diogo

La destacada atleta madrynense María Ayelén Diogo, charló con Chubut Deportes y contó como sobrelleva la cuarentena, su rutina casera, la interacción con su equipo interdisciplinario y los nuevos objetivos.

En esta etapa de aislamiento social, preventivo y obligatorio, Diogo como tantos deportistas, se vieron impedidos de seguir brillando en sus hábitats naturales, debiendo reinventarse para lograr mantener la motivación suficiente y ser fuertes en esta difícil situación, que los priva de hacer lo que más les gusta; como así también readaptar sus entrenamientos y objetivos deportivos.

“Hoy me encuentro anímicamente fuerte” contó María, aunque aclaró que la primera semana de cuarentena fue “muy difícil”, porque “me agarró una especie de depresión y la tuve que trabajar bastante con la psicóloga (Vanesa Monín). Ahora por suerte la estoy llevando mucho mejor”.

A su vez, dejó en claro que “si bien en la casa uno no puede trabajar como en la pista, tengo bastantes elementos para poder entrenar”. En este sentido detalló que “tres veces a la semana hago lo aeróbico y tres, la parte de fuerza”, resaltando que “lo importante hoy es que me mantenga activa, cumpliendo con todo lo planificado con mi grupo de trabajo, para perder lo menos posible el estado físico y que no sea tan difícil la vuelta a la actividad”.

Objetivos aplazados

La velocista señaló en otro tramo de la charla que “veníamos preparando este año desde el mes de octubre, donde volví a retomar los entrenamientos después del descanso tras el Panamericano. El primer objetivo de esta temporada eran los Grand Prix Sudamericanos, que son muy importantes para la sumatoria de puntos de cara a los Juegos Olímpicos. Además tenía el Nacional de Mayores y el Iberoamericano, todos esos eventos buscando la clasificación a los Juegos de Tokio”.

Si bien esos objetivos por el momento quedaron de lado, aclaró que el trabajo sigue en coordinación a su equipo interdisciplinario continúa: “La planificación la hace Hugo Wedertz de lunes a sábados. Seguimos con los cuidados nutricionales (Romina Blanes), el trabajo con la psicóloga y haciendo toda la parte de fortalecimiento con Mauro Moraga. También, en el equipo hace un año incorporamos a los chicos de Trianda, ellos se encargan de todas las evaluaciones y diagnósticos”.

Diogo fue clara al reconocer que si bien sigue trabajando fuerte, “hoy es difícil planificar algún objetivo puntual, no sabemos cuándo va a terminar todo esto. La realidad es que los objetivos que nos podemos poner son a largo plazo y sabiendo que es muy probable que retomemos las competencias con suerte a fin de año”.

Destacó acompañamiento

En el cierre, destacó la importancia del apoyo recibido por parte del ente deportivo provincial, que la confirmó para este 2020, como una de las beneficiarias de las becas deportivas: “Siempre es importante el respaldo de Chubut Deportes y más aún este año tan difícil. Desde muy chiquita me acompañan y siempre es un gran orgullo ser parte, asique agradecer tanto a Chubut Deportes como a la Municipalidad de Puerto Madryn, que son pilares fundamentales en mi carrera”.