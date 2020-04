El jueves, el gobernador Mariano Arcioni había anticipado que este viernes percibirían sus haberes de marzo los estatales del primer rango y la totalidad de los trabajadores de la Salud. Una vez más los anuncios del titular del Ejecutivo no se condicen con la realidad. Tal lo había anticipado El Diario, Economía no tenía los fondos para hacer frente al pago anunciado por Arcioni, quien por cierto este viernes no dio señales de vida en la conferencia de prensa del comité de crisis, y tampoco asistió el Ministro de Economía.