RECLUSOS DE LA ALCAIDÍA DE TRELEW Y DE LA U-6 DE RAWSON INICIARON HUELGAS DE HAMBRE

12:21 am

Luego del motín en la cárcel de Devoto, en Buenos Aires, se encendieron las alertas en distintos puntos del país, teniendo en cuenta la repercusión que tiene todo lo que sucede en esa cárcel. Chubut no fue la excepción y desde que comenzaron las medidas de aislamiento obligatorio se comenzaron a implementar medidas para intentar que no se produzcan hechos de estas características.

No obstante, en la jornada de este lunes se registraron huelgas de hambre en dos centros de detención distribuidos en territorio provincial. Los casos fueron registrados en la Alcaidía de Trelew y en la Unidad 6 de Rawson.

Si bien los dos sitios están ubicados en Chubut, la realidad marca que viven dos realidades diferentes, ya que la Alcaidía de Trelew sí depende del Poder Ejecutivo provincial, mientras que la Unidad 6 de Rawson está bajo la tutela del Servicio Penitenciario Federal.

En el caso de lo que sucede en la localidad valletana, las personas privadas de su libertad que se encuentran allí presentaron habeas corpus y solicitaron colaboración de los reclusos que están en otros centros de detención. Puntualmente, pidieron que se repliquen este tipo de medidas en Comodoro Rivadavia y en el Instituto Penitenciario Provincial (IPP).