LUEGO DE LA CUARENTENA AVANZARAN CON EL ISSyS

El Ministro de Educación, Andrés Meiszner, aseguró que hay unos 500 docentes y personal administrativo en condiciones de jubilarse y que una vez que termine la cuarentena empezará junto al presidente de ISSyS a darle curso a esas jubilaciones.

Meiszner reconoció que no todos los gremios quieren participar en forma conjunta de una video conferencia para hablar sobre la distribución de los cuadernillos, del salario o la baja de las jubilaciones, “reconozco que la video conferencia es una herramienta tecnológica que nos permite estar en contacto, pero no todos los gremios quieren participar”.

Dijo que está manteniendo algunos contactos esporádicos con algunos gremios para ir resolviendo algunas cuestiones, pero que por la situación que atraviesa el país y la provincia donde en el ministerio hay solo una guardia mínima, es difícil avanzar “pero reconozco que hay temas pendientes como las jubilaciones”.

Sobre la propuesta que hizo la ATECH Regional Sur de salir a la calle para protestar por los salarios, el Ministro indicó que no es exegeta de los delegados sindicales, “cuando en el mes de febrero se firmó el acta y el compromiso de pago, el gobierno vino cumpliendo y por un paro de los trabajadores del ministerio de economía no se pudo aplicar en el sueldo el último IPC del sueldo de febrero pero se hizo la liquidación por planilla complementaria y solo nos resta abonar el saldo del mes de enero y tenemos el 100% de las paritarias cumplidas”.

Cuadernillos

Sobre la distribución de los cuadernillos en los supermercados, el ministro explicó que fue una decisión del Gobierno Nacional “en las jurisdicciones mas chicas es mucho más fácil articular con los intendentes, en Tecka los Bomberos Voluntarios los distribuyeron casa por casa porque la directora les el domicilio de los alumnos. Hoy estaremos en Dolavon y 28 de Julio entregando el material”.

Explicó que el cuadernillo cuenta con material para los tres niveles y tiene vigencia hasta el 17 de abril, y el 18 habrá un segundo cuadernillo con más contenidos.