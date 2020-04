DIJO QUE SE CUMPLIÓ CON EL 100% DE LAS PARITARIAS ACORDADAS

El Ministerio de Educación de Chubut, Andrés Meiszner, destacó que “los docentes son los privilegiados de este Gobierno” al sostener que se dio cumplimiento a los acuerdos salariales y que, a partir de hoy, estará depositado el aumento del IPC del mes de diciembre y que corresponde a febrero por 180 millones de pesos.

Meiszner que se reunió el miércoles con la mayoría de los gremios docentes explicó que se ha cumplido todo lo firmado en materia salarial en el acta del 14 de febrero, “sólo nos resta abonar la misma suma del mes de enero y el básico asciende a 24.055 pesos por lo que hemos cumplimentado en el mes de marzo la paritaria docente al 100%”.

El ministro indicó que el gobierno “está privilegiando la educación y el respeto a los trabajadores y alumnos a pesar que la situación económica de la provincia es muy delicada”.

Tecnología de punta

El titular de Educación felicitó a los docentes, alumnos y padres por el trabajo que vienen realizando en las aulas virtuales, “es muy positivo lo que están haciendo las 400 escuelas que se sumaron a trabajar en la virtualidad, hoy estamos debatiendo sobre los contenidos que debemos darles a los alumnos cuando hace 34 días analizábamos si se podía utilizar un aula virtual”.

Reconoce que todo es nuevo para los alumnos, docentes y padres “porque ha cambiado la modalidad del proceso educativo. Misiones y Chubut son las dos provincias que utilizan el sistema alternativo resguardando la relación entre docentes y alumnos y cuando volvamos a la escuela esto será una alternativa”.

Ahorro

Con relación a la situación de los suplentes dijo que trabajarán en tareas pedagógicas, “la suspensión del modo presencial y la cuarentena hizo que los docentes titulares que solicitaron el alta para tomar el cargo no lo pudieron hacer y el suplente no puede tener la baja porque administrativamente la escuela no funciona, por lo que se ha consensado con los gremios que ambos docentes puedan trabajar en pareja”.

Indicó que se han reducido las comisiones de servicio, se han eliminado las que prestaban funciones en los municipios o entidades que no correspondía al ministerio de educación, “500 docentes quedaron sin las comisiones salvo las del ministerio de educación por lo que hemos ahorrado 280 millones de pesos anuales que sumado a la redistribución del transporte que no se realiza y otras cuestiones hemos podido cumplir con los acuerdos salariales”.