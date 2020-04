QUIERE SABER QUIÉNES FUERON LOS RESPONSABLES POLÍTICOS DE LA DISTRIBUCIÓN

El diputado nacional chubutense Gustavo Menna esgrimió sus cuestionamientos contra el reparto de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN) que se dio en los últimos días con las diferentes localidades chubutenses. El representante de Juntos por el Cambio en la Cámara Baja del Congreso de la Nación planteó sus críticas contra la administración de Mariano Arcioni por lo sucedido.

“Es una situación gravísima y escandalosa, porque habla de un ejercicio discrecional del poder. Por supuesto que todos deseamos que se asista como corresponde a los municipios, pero que sea con un criterio de equidad. Los ATN son fondos públicos y la ley de coparticipación federal dispone como se distribuyen los fondos de coparticipación y en la provincia también hay leyes de coparticipación que dan pautas para la distribución”, esgrimió el legislador en una entrevista con El Diario.

Sobre lo ocurrido en las últimas transferencias a los municipios, Menna consideró que “se ha dado una situación que no tiene ninguna justificación lógico y llega al punto de que a un municipio como Gobernador Costa no le dieron nada. Esto, agravado en la crisis que tenemos por la pandemia. Con esto no es que están perjudicando a un intendente que es de otro palo, sino que están perjudicando a la gente de ese municipio”.

“Todo indica que fue una decisión del Gobierno Provincial”

“Como acá el Gobierno Provincial descarga la culpa en el Gobierno Nacional y hoy (por ayer) el ministro (Oscar) Antonena lo vuelve hacer, particularmente yo creo que no es responsabilidad del Ministerio del Interior, pero alguien tiene que explicarlo y rendir cuentas de esto, nosotros presentamos en la Cámara un proyecto de resolución pidiendo informes al Ministerio del Interior, para ver si habían dispuesto de esta manera”, explicó el diputado nacional.

No obstante, el legislador consideró que ante los documentos ya analizados “todo indica que esto fue una decisión del Gobierno Provincial. Por eso sorprende lo que dice Antonena, en donde además habla de una liviandad en la que da a entender que los fondos públicos se reparten como se le ocurre a un burócrata, y esto no es así. Esas explicaciones agravan el cuadro”.

Emergencia para el turismo, gastronómicos y hotelería

En otro orden, en las últimas horas Menna presentó un proyecto de ley, el cual fue elaborado junto al diputado Alfredo Cornejo y otros legisladores. En el mismo se solicita declarar la emergencia en sectores como el turismo, la actividad gastronómica y la hotelería. Según el legislador chubutense, esta iniciativa tiene como objetivo “mitigar los efectos de esta crisis, de la pandemia y de las medidas que se han tomado para disponer el aislamiento social, preventivo y obligatorio. Más allá de que es una medida necesaria para prevenir la propagación del virus ha dado lugar a que el sector de hotelería, gastronomía y prestadores turísticos en general estén a cero”.

Dentro de las iniciativas planteadas en este proyecto de ley, Menna destacó en diálogo con este medio que buscarán “declarar la emergencia en el sector hasta el 31 de diciembre”. Al respecto, precisó también que estas actividades tienen más de 600.000 empleados en todo el país, más 17.000 hoteles, más de 5.000 agencias de viaje y miles de establecimientos gastronómicos.

Los beneficios de la iniciativa

“Queremos dar lugar a un régimen extraordinario durante esta emergencia en materia laboral, tributaria y bancaria. Que estos establecimientos paguen como prestación compensatoria de estos meses de suspensión y lo puedan tomar todo como crédito fiscal para imputar al pago de Ganancias, de IVA y demás”, indicó.

Además, Menna consideró que “es un sector beneficiario de pleno derecho del programa del Decreto 332, que da apoyo a determinados empleadores con distintos rangos. Establecimos también de pleno derecho el diferimiento de todos los vencimientos impositivos para cuando termine la situación y que a partir de ahí se paguen en 12 cuotas”.

También “establecemos la exención del anticipo del impuesto a las Ganancias del ejercicio 2020; la exención de los impuestos y créditos bancarios; la suspensión de todos los juicios de ejecución fiscal y el levantamiento de las medidas cautelares, si las hubiera; la bonificación a cero de las comisiones de tarjetas de crédito y comisiones bancarias”.

Por último, el proyecto buscará el que el Banco Central de la República Argentina “le imponga a los bancos, públicos y privados, un programa, dentro de la responsabilidad patrimonial computable de cada banco, que asista con financiamiento a tasa cero y con un período de gracia hasta enero de 2021, para que este sector pueda destinar esas asistencias a cancelar obligaciones salariales, proveedores, obligaciones impositivas y asistencias crediticias anteriores tomadas a tasas altísimas”.