EL DIPUTADO CUESTIONÓ LA DEMORA EN EL PAGO DE SUELDOS

En Chubut desde hace largos meses que el Poder Ejecutivo tiene problemas para hacer frente a las obligaciones económicas obligatorias, como es el pago de los salarios de los trabajadores de la Administración Pública. De hecho, estando a 20 de abril, aún hay empleados públicos que no percibieron sus haberes correspondientes al mes de febrero.

Al respecto de estos incumplimientos de la administración de Mariano Arcioni y de la crisis económica y financiera que atraviesa la Provincia, el diputado nacional Gustavo Menna recordó que “vengo diciendo hace mucho tiempo que íbamos a este desastre”. “La situación la definió un ministro del Gobierno Provincial, que es de quiebra. Esto es inédito y en la Provincia no hay antecedentes y no debe haber antecedentes a nivel nacional de una provincia que tenga dos meses de atraso en los salarios, atraso parcial pero atraso al fin”, sostuvo el legislador nacional en una entrevista con El Diario.

Además, el representante de Chubut en la Cámara Baja del Congreso de la Nación destacó que “esta situación no es por la pandemia, esto ya viene de antes y explotó en julio del año pasado. Esto habla de una pésima administración, de la dilapidación de recursos. A todo esto hay que sumarle una deuda emitida en cuatro emisiones en dólares que comprometieron los ingresos por regalías hidrocarburíferas y que nos llevaron a este desastre”.

En este sentido, Menna también destacó que esta realidad preocupante se da “luego de 12 años con ingresos inéditos en materia de regalías. Las regalías históricamente representaron poco menos de 100 millones de dólares para un presupuesto provincial, y desde el año 2006 venían representando 500 millones de dólares. Lamentablemente se hipotecó todo. Buena parte de la plata que hoy falta para pagar sueldos es porque se cedieron en garantías de esos endeudamientos que no los vemos traducidos en nada, ni en obras de infraestructura o equipamiento hospitalario. Es una incógnita de donde fueron a pasar esos recursos”.