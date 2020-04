A NIVEL NACIONAL EL PORCENTAJE SUBE A 65,7% DE LAS FAMILIAS

En el marco del aislamiento obligatorio hay algunos servicios que empezaron a tomar una mayor importancia que antes. Un claro ejemplo de esto es el internet, que además de funcionar como fuente de entretenimiento, también resulta esencial para algunas cuestiones que tienen que ver con el trabajo y con la educación, ya que muchos empleados siguen realizando sus labores desde sus hogares a través de internet, al mismo tiempo que estudiantes tienen clases virtuales o actividades para las cuales es esencial este servicio.

Si bien hay cierta creencia de que el acceso a internet es prácticamente un hecho, los datos marcan una realidad totalmente distinta. En Chubut, por ejemplo, más de la mitad de las familias no cuenta con este servicio. En tanto que según las estadísticas del Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM), 65,7 de cada 100 hogares argentinos cuentan con internet fija, aunque en algunas provincias la cifra no llega ni al 50%, como es el caso de Chubut.

En este contexto, Alejandro Linares, integrante del Programa de Investigación en Industrias culturales, medios y políticas de comunicación en la convergencia en Argentina, elaboró un documento en el que detalló también que la velocidad media de descarga en el país es de 24,18 megabits por segundo. Sin embargo, en la mayoría de las provincias no llega a los 20 Mbps (según datos suministrados por las empresas hasta septiembre de 2019).

Estas velocidades dependen de la capacidad de las redes instaladas y de las promociones de las empresas. Tender cables para geografías con pocos/as usuarios/as no es rentable para los prestadores. Esto explica por qué CABA tiene una cobertura total y la máxima calidad

Según ENACOM, en septiembre de 2019 había 57.777.81 accesos a líneas móviles. Casi el 90% eran abonos prepagos, con montos fijos y límites de uso por tipo de contrato. “Internet está lejos todavía de llegar a todos los hogares con velocidades óptimas y la mayoría de los usuarios cuenta con un acceso restrictivo desde sus celulares”, afirmó Linares.