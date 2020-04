EL FUNCIONARIO PEDÍA VIOLAR LAS GARANTÍAS CONSTITUCIONALES Y HORAS MÁS TARDE RENUNCIÓ

El gobierno de Mariano Arcioni se vio envuelto este martes en otro escándalo, con amplias repercusiones en medios nacionales, a raíz que un integrante de la cúpula policial le impartiera órdenes a un jefe de comisaría de Trelew, a pedido del Ministro de Seguridad, para que “metan gente en cana” por la cuarentena por coronavirus, en un hecho que representaría una enorme gravedad institucional por instruir a que se violen garantías constitucionales.

Se trata del Comisario General, Paulino Gómez, director de Seguridad de la Policía de Chubut quien envió un audio de WhatsApp al comisario Zabala de la Seccional Primera de Trelew instándolo a que salga a detener gente que transite por la calle dentro de su jurisdicción.

El integrante de la cúpula policial le sugiere a un subordinado que se violen las garantías constitucionales de los ciudadanos y «meta gente en cana». Justificó la medida diciendo que el Ministro de Seguridad lo presionaba para que haya detenidos en medio del aislamiento obligatorio para contener la expansión del coronavirus.

«Zabala, por favor te pido, activá en el centro ahora. Tratá de meter gente en cana», lanzó el funcionario que horas más tarde debió presentar su renuncia. «El ministro me está preguntando por qué la primera no tiene detenidos», agregó en el audio que se viralizó y llegó a los medios nacionales.

Gómez, que es el hermano del jefe de la Policía de Chubut, pidió «buscar un poco» para cumplir con el objetivo: detener a cualquier persona. «Debe andar alguien en infracción», aseguró.

«De última lo demoran en el lugar, le hacés el acta ahí o lo llevás un minuto a la Comisaría. Sacá los Pucará que si buscan, encuentran gente que ande ‘chimangueando'», le sugirió.

El ministro de Seguridad, Federico Massoni, vuelve a quedar en el centro de las miradas ante el nuevo escándalo que salpica al gobierno de Arcioni, después que se formalizaran numerosas denuncias por excesos y abusos de autoridad por parte de la policía provincial y son motivo de investigación por parte de la justicia provincial.

El canal porteño TN aseguró que desde el gobierno de la provincia confirmaron la veracidad del audio y dijeron que el ministro de Seguridad no solicitó que se detuviera a quien tenga permiso de circular, pero sí que se aumenten los controles.

